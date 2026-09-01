PLG／KBL冠軍成員報到 長人赫南德茲加盟璞園領航猿

桃園璞園領航猿籃球隊今天正式宣布，與美國籍長人赫南德茲（Dewan Hernandez）完成簽約，新賽季將披上桃園璞園領航猿戰袍，身高211公分、體重107公斤的赫南德茲，2019年NBA選秀第二輪第59順位獲多倫多暴龍選中，上個賽季隨南韓職籃（KBL）釜山KCC拿下總冠軍。

2022-23 賽季，赫南德茲曾效力 KBL 原州 DB，30場出賽場均上場21分鐘，繳出14.1分、6.2籃板、0.7阻攻，兩分命中率 54%，是隊上禁區的主要火力來源。2025-26賽季，赫南德茲效力KBL釜山KCC，全季出賽61場，季後賽12場也全數登板。季後賽對原州DB一役，他在 24 分鐘的上場時間內攻下14分、抓下9籃板；整季他更累計拿下38次抄截，是長人少有的表現。多個賽季的亞洲經驗，意味著他對偏快的比賽節奏、密集的賽程，以及洋將在隊上的角色定位都已相當熟悉，銜接期可望壓縮到最短。

赫南德茲近年兩分命中率長期維持在54%至60%區間，是理想的擋拆順下與空中接力終結點，同時在籃板鞏固上也有一定的火候，在20至25分鐘的上場時間即可貢獻6顆以上籃板，能控制禁區並創造二波進攻。防守端他護框火鍋與抄截兼具，加上橫向移動速度快、能快下拖車，相當契合璞園領航猿一貫強調的快節奏攻守轉換。

璞園領航猿球團表示，「我們要找的是能扛下禁區攻守、又跟得上球隊節奏的長人，赫南德茲(Dewan Hernandez)完全符合這個條件。他在亞洲打過好幾個賽季，對這裡的節奏和賽程都很熟悉；而且他剛經歷過一整輪高強度的冠軍賽並且拿下總冠軍，那種在關鍵時刻站上場的經驗，是我們希望帶進更衣室的。」