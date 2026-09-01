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東超／開幕戰10月3日宿霧燃戰火 富邦勇士首戰對新軍澳門昊駿

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
東超開幕戰將於10月3日在菲律賓宿霧登場。圖／東超提供
東超開幕戰將於10月3日在菲律賓宿霧登場。圖／東超提供

2026-2027賽季東亞超級聯賽（EASL）今天宣布，開幕戰正式確認將在10月3日於菲律賓全新落成的宿霧SM濱海體育館登場，廣大亞洲球迷引頸期盼等來的不僅是雙賽日，而且兩場比賽均是重磅級較量。

開幕日比賽均是跨區域對抗，開幕戰是東超新軍澳門昊駿的首秀，其對手為PLG勁旅台北富邦勇士；緊接著進行的第2場，由主場作戰的菲律賓職業籃球聯賽MPBL衛冕冠軍阿布拉編織者（Abra Weavers）迎戰同是大中華區球隊的香港東方，前者同樣迎來隊史暨MPBL聯賽的東超首秀。

開幕戰將正式為2026-2027賽季東亞超級聯賽拉開序幕，匯聚亞洲各地冠軍球隊，角逐亞洲籃壇最高榮譽，同時展現東超持續推動亞洲籃球健康發展的堅定承諾。

「這個賽季代表EASL又向前邁出了重要的一步。」東超首席執行官李小龍（Henry Kerins）表示，「我們的下一個願景是提高聯盟各個方面的標準，從比賽品質和球迷體驗到我們的故事講述和製作。在宿霧與四個傑出的球隊一起在一個全新的體育館開啟這個賽季，是我們迄今為止開啟最大和最激動人心的賽季的完美方式。」

對於阿布拉編織者而言，本次開幕戰同樣極具歷史意義首支入圍東超的MPBL球隊就此開啟東超爭冠之旅，能夠在宿霧開啟新賽季，MPBL創始人、職業生涯囊括8個級別世界拳王稱號的帕奎奧（Manny Pacquiao）同樣充滿期待，熱烈歡迎，「阿布拉編織者憑藉冠軍賽季的完美表現贏得了參加東超的寶貴機會。在開幕戰、在菲律賓籃球迷面前隊史首次亮相東超是無與倫比的大場面，必定將阿布拉編織者推向全亞洲的舞台。本次亮相，必定是MPBL和菲律賓籃球都備感驕傲的里程碑事件，期待阿布拉編織者代表MPBL和菲律賓籃球在亞洲賽場帶來高水準表演。」

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