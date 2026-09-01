女籃／33歲跳脫舒適圈 黃湘婷加入WKBL新韓銀行

剛打完瓊斯盃的中華隊前鋒黃湘婷，將在33歲展開籃球新旅程，名古屋亞運後轉戰南韓女子職籃（WKBL），加盟新韓銀行隊，和中華隊隊友韓雅恩異國再當對手。

180公分的黃湘婷從2012年開始就代表WSBL中華電信女籃，今年更率電信重返WSBL冠軍戰，並入選亞運培訓隊；她在青年時期也是國家隊常客，亞青賽、世大運都成代表中華隊出賽，是2017年台北世大運銅牌成員。

瓊斯盃前就已前往南韓試訓，黃湘婷確定以亞洲外援身分加入新韓銀行，她感謝電信十多年的栽培，以及一路並肩作戰的隊友，讓自己能一次次挑戰自己，「也謝謝這些年一路上的陪伴、信任與成就，每段經歷，都成為現在不可或缺的一部分。」

將暫別台灣舞台，黃湘婷也提到告別不代表結束，期待朝下一站繼續前進。

電信在新任總教頭初詠萱領軍下打進第21季WSBL冠軍賽，最終不敵衛冕軍國泰人壽，不過球隊重要班底包括後衛徐詩涵轉戰中國WCBA遼寧隊，黃湘婷也將展開旅韓生涯，對電信戰力是一大挑戰。

在新韓銀行官宣前，前國泰前鋒韓雅恩已宣布加盟WKBL三星生命職業隊，黃湘婷成挑戰WKBL第二人。