快訊

勇消救泛舟客殉職 家屬悲盼玩家到靈前：看看他為你們犧牲

聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

沙德爾颱風明後天外圍環流靠近 全台有雨2地區最猛烈

聽新聞
0:00 / 0:00

女籃／33歲跳脫舒適圈 黃湘婷加入WKBL新韓銀行

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃湘婷將以亞洲外援身分加入WKBL新韓銀行隊。圖／取自新韓銀行女籃隊IG
黃湘婷將以亞洲外援身分加入WKBL新韓銀行隊。圖／取自新韓銀行女籃隊IG

剛打完瓊斯盃的中華隊前鋒黃湘婷，將在33歲展開籃球新旅程，名古屋亞運後轉戰南韓女子職籃（WKBL），加盟新韓銀行隊，和中華隊隊友韓雅恩異國再當對手。

180公分的黃湘婷從2012年開始就代表WSBL中華電信女籃，今年更率電信重返WSBL冠軍戰，並入選亞運培訓隊；她在青年時期也是國家隊常客，亞青賽、世大運都成代表中華隊出賽，是2017年台北世大運銅牌成員。

瓊斯盃前就已前往南韓試訓，黃湘婷確定以亞洲外援身分加入新韓銀行，她感謝電信十多年的栽培，以及一路並肩作戰的隊友，讓自己能一次次挑戰自己，「也謝謝這些年一路上的陪伴、信任與成就，每段經歷，都成為現在不可或缺的一部分。」

將暫別台灣舞台，黃湘婷也提到告別不代表結束，期待朝下一站繼續前進。

電信在新任總教頭初詠萱領軍下打進第21季WSBL冠軍賽，最終不敵衛冕軍國泰人壽，不過球隊重要班底包括後衛徐詩涵轉戰中國WCBA遼寧隊，黃湘婷也將展開旅韓生涯，對電信戰力是一大挑戰。

在新韓銀行官宣前，前國泰前鋒韓雅恩已宣布加盟WKBL三星生命職業隊，黃湘婷成挑戰WKBL第二人。

銀行 瓊斯盃 亞運 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

瓊斯盃保底四強美意變笑話 中華籃協什麼都想兼顧卻全盤皆輸

瓊斯盃／開賽0：12後扳平 中華藍反撲功虧一簣不敵日本亞軍作收 

女子跆拳道公開錦標賽 17歲新星王婕菱奪銀牌

TPBL／瓊斯盃添踏出舒適圈信心 高國豪離開攻城獅發長文感謝新竹

相關新聞

女籃／33歲跳脫舒適圈 黃湘婷加入WKBL新韓銀行

剛打完瓊斯盃的中華隊前鋒黃湘婷，將在33歲展開籃球新旅程，名古屋亞運後轉戰南韓女子職籃（WKBL），加盟新韓銀行隊，和中華隊隊友韓雅恩異國再當對手。

TPBL／台新戰神教練團異動 情蒐教練謝一謙正式加入

台北台新戰神隊今宣布情蒐教練謝一謙加入教練團，未來將透過數據、影像分析等專業，協助教練團掌握比賽細節，並從不同角度提供球隊戰術調整參考。台北戰神營運長楊勝凱表示，謝一謙具備豐富的國家隊及職業球隊情蒐經驗，熟悉球隊運作且具備高度專業能力，相信他能夠協助團隊在備戰及比賽調整上更加順暢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。