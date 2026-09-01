TPBL／台新戰神教練團異動 情蒐教練謝一謙正式加入

台北台新戰神隊今宣布情蒐教練謝一謙加入教練團，未來將透過數據、影像分析等專業，協助教練團掌握比賽細節，並從不同角度提供球隊戰術調整參考。台北戰神營運長楊勝凱表示，謝一謙具備豐富的國家隊及職業球隊情蒐經驗，熟悉球隊運作且具備高度專業能力，相信他能夠協助團隊在備戰及比賽調整上更加順暢。

謝一謙過去曾擔任福爾摩沙夢想家數據影像分析師，並參與中華隊世界盃資格賽、亞洲盃及亞洲盃資格賽情蒐工作。選擇加入台北戰神，他表示過去在中華隊期間，曾與台北戰神營運長楊勝凱、林庭謙、雷蒙恩及陳冠全等人共事，彼此已有一定的合作默契，「過去跟大家配合都很愉快，自己之前在北部唸書，相信很快就能適應台北生活。」

談到擔任國家隊與職業球隊教練差異，謝一謙認為國家隊主要面對短期盃賽，因此在有限的時間內，需要快速掌握對手特性及球員能力，在臨場調度上也必須更加即時；職業聯賽一個賽季與對手會對到很多次，有機會針對細節每一場去做調整，「透過每場累積的豐富資料與影像，能夠制定更具體的應對方式。」

加入台北戰神後，謝一謙將幫助團隊取得勝利作為首要目標，希望成為教練團與球員之間的溝通橋樑，讓彼此建立更直接的溝通管道，透過充分交流凝聚共識，「我主要擔任輔佐教練團的角色，盼讓球員可以快速融入體系，為新賽季做好萬全準備。」