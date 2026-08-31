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籃球／黃泓瀚號召能仁幫 花蓮秀林辦籃球關懷活動

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃泓瀚（右）回花蓮家鄉舉辦籃球關懷活動。圖／啟程國際運動行銷提供
黃泓瀚（右）回花蓮家鄉舉辦籃球關懷活動。圖／啟程國際運動行銷提供

籃球員「大瀚」黃泓瀚上周末攜手「能仁幫」的劉人豪、高承恩和劉駿霆，走進花蓮縣秀林鄉陶樸閣部落籃球場，舉辦籃球關懷活動。本次活動由林正明公益籃球協會協辦，透過職業球員親自指導，讓孩子在熟悉的部落球場與不同層級的籃球前輩交流，從實際參與與互動中接觸更完整的籃球訓練經驗。

黃泓瀚受能仁已故教練「小羊哥」林正明與學長陳盈駿長期投入基層及偏鄉公益的啟發，一直希望能親自走進需要關注的地方，以自身經驗陪伴並鼓勵孩子，「其實我一直都很嚮往，可以用自己的力量去鼓勵下一代的孩子。」黃泓瀚表示，只要球隊舉辦類似公益活動，自己總是不遺餘力參與，也期盼未來有更多機會回到家鄉，投入基層籃球與公益行動。

「這次跟學弟們一起來到秀林，看到孩子們在球場上的笑容，心裡真的非常溫暖。」黃泓瀚提到，此次與劉人豪、高承恩、劉駿霆一同參與活動，除了分享籃球技巧與訓練方式，也透過自身經驗與孩子交流，讓他們有機會近距離接觸職業球員，了解職業籃球員的訓練與比賽經驗，並從交流過程中獲得持續投入籃球的動力。

黃泓瀚也特別感謝Nike與廣城興營造對此次活動的支持，讓這趟回到家鄉的公益行動能夠順利完成，他也期待未來能持續舉辦類似活動，讓更多球員、教練一起投入，「希望這個活動可以一直延續下去，也希望未來有更多人願意一起加入，讓我們有機會去鼓勵更多需要幫助的孩子。」

對部落孩子而言，職業球員走進熟悉的球場，不只是一次籃球課程，也提供了與不同層級球員交流、認識職業籃球的機會，這次從職業賽場回到家鄉的行動，也讓籃球成為連結黃泓瀚與部落孩子的重要媒介，黃泓瀚也期待未來若能有更多球員與教練投入，持續將訓練經驗與資源帶進基層，讓更多孩子有機會透過籃球拓展視野，找到屬於自己的發展方向。

黃泓瀚（中）號召職籃球員，一同到花蓮舉辦籃球關懷活動。圖／啟程國際運動行銷提供
黃泓瀚（中）號召職籃球員，一同到花蓮舉辦籃球關懷活動。圖／啟程國際運動行銷提供

黃泓瀚（左二）攜手「能仁幫」的劉人豪（右一）、高承恩（左一）和劉駿霆一同到花蓮舉辦籃球關懷活動。圖／啟程國際運動行銷提供
黃泓瀚（左二）攜手「能仁幫」的劉人豪（右一）、高承恩（左一）和劉駿霆一同到花蓮舉辦籃球關懷活動。圖／啟程國際運動行銷提供

籃球 花蓮 活動

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