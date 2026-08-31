TPBL／瓊斯盃添踏出舒適圈信心 高國豪離開攻城獅發長文感謝新竹

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布當將後衛高國豪已明確表達挑戰旅外的意願，且合約期滿，經雙方充分溝通後，球團全力支持高國豪生涯規劃，感謝自2020年創隊以來貢獻的6年時光；高國豪也在社群發出長文，感謝攻城獅外也強調「踏出舒適圈」的決心。

27歲的高國豪在剛結束的第45屆瓊斯盃表現亮眼，暌違8年再披中華隊戰袍的他在白隊擔任領導角色，最終獲得大會最佳五人肯定，下一步也讓人好奇。

攻城獅今天中午發布公告表示，高國豪合約期滿，球團尊重也支持這位菜鳥賽季奪得「年度新人王」、兩度入選「年度第一隊」、五度榮膺「年度防守第一隊」殊榮的球員挑戰國外舞台。

高國豪2021年與新竹攻城獅簽下5年總值新台幣3500萬元的頂薪合約，當時薪資公告是籃壇一大話題；今天下午他在社群發出七百多字長文，提到「新竹永遠會是我的根」，並承諾成為更好的球員，也有有朝一日能回到新竹榮耀所有支持的人。

高國豪全文如下：

沉澱了好些天，今天我想跟支持我的球迷報告：下個賽季我將不會回到攻城獅；我決定婉拒攻城獅的續約邀請，成為自由球員！

這是一個極其艱難的決定，新竹不僅承載了我的回憶也敘寫了我的故事，更重要的是：這個地方見證了我所有的榮耀與不堪！

儘管場外的那些風風雨雨，一路走來，你們卻一直都在；對此，我真的只有滿滿的感恩！

回首過去這六年，從懵懂無知的職籃小菜鳥到現在走完第一份長合，我只能說我在新竹真的被照顧的很好，而我也是真心很享受在這邊的時光，但天下無不散的宴席；若要說這些年唯一的遺憾，就是這些年，始終沒能為這座城市摘下一座冠軍。或許這也代表我的能力還不夠，也因此我更加確定，是時候，我該踏出舒適圈，去嘗試一些磕磕碰碰，即便一身傷，那也會是我長大的印記。

我知道我沒有辦法讓每個人都滿意，但我希望至少能做到讓自己不後悔！

過去的這段時間，我其實有過無數次的夜晚，一直在反問自己：「還是就直接續約好了？畢竟這邊的一切是如此的熟悉且舒適？」

但就像我之前所說的，瓊斯盃真的有改變了我的想法也打開了我的眼界！現在的我，總覺得自己有義務再努力去追求些什麼！

我相信，是你們讓我有了想要變得更好的決心！

也是你們，給了我勇敢踏出舒適圈的底氣！

雛鳥大了總要離巢去學著自己飛翔，因此我希望你們能理解我的決定！有些痛，即便再不捨，長痛不如短痛！

最後，謝謝新竹、謝謝攻城獅、謝謝LISA姐、謝謝樹人哥、更謝謝所有的球迷！

未來，不論我的下一站在哪裡，

新竹永遠會是我的根！

對我而言，你們永遠是那最特別的存在！

我一定會成為更好的自己！

也許有一天，我會用更好的自己，來榮耀這座城市的回憶以及所有支持我的人！

日月如梭，佳期猶在；

這次，我們不說再見，我們後會有期！