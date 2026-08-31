籃球／「男模」呂政儒暗示將退役 開心享受親子時光

前台灣男籃當家射手「男模」呂政儒今天在社群媒體暗示將退役、結束長達22個賽季的職業球員生涯，他表示，最近很開心可以花更多時間陪伴小孩，看著他們長大。

現年40歲的呂政儒，憑藉出色的外線投射能力，過去一直是台灣男籃倚重的當家射手，而他在超級籃球聯賽（SBL）打拚長達17個賽季，更成為賽史首名達標5000分里程碑的球員；近兩年則轉戰台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王，並幫助球隊完成2連霸，可惜本季挑戰3連霸失利。

日前與國王結束合作關係後，呂政儒今天透過社群媒體Instagram表示，「是時候轉換跑道了」，暗示即將退役，結束長達22個賽季的職業生涯。他提到總說做決定是最難的，不過有時候其實很簡單，就像某次很平常的夜晚，與老婆聊天突然就說「往下一步走吧」，畢竟時候到了不需要猶豫，這樣才能專心為之後做規劃。

回顧籃球生涯，呂政儒自評非常幸運，遇到許多貴人，幫助自己一步步成長，從高中北上到現在遇到支持的另一半，擁有很棒的家庭生活，身邊還有很多同甘苦、共患難的兄弟隊友們。他也感謝自己一路走來沒有放棄，無論高低潮、身體疲憊還是受傷，總是正向面對。

呂政儒提到，最近很開心可以花更多時間陪伴小孩，看著他們努力在熱愛的事物上，心靈感到非常富足。他坦言往後的路會怎樣，目前也摸不著頭緒，「但不管怎樣，我還是會像熱愛籃球一樣，面對每一個挑戰。」