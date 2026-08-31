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TPBL／高國豪旅外心意堅定 攻城獅送祝福

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TPBL／高國豪旅外心意堅定 攻城獅送祝福

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高國豪和攻城獅隊合約期滿離隊。圖／攻城獅隊提供
高國豪和攻城獅隊合約期滿離隊。圖／攻城獅隊提供

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布高國豪因合約期滿，且已明確表達挑戰旅外的意願，經雙方充分溝通後，球團全力支持其生涯規劃，高國豪即日起正式離隊。

攻城獅球團表示，由衷感謝高國豪自2020年創隊以來，為新竹奉獻的6年時光，並祝福他勇敢追夢。

攻城獅提到，作為攻城獅創隊元老與核心靈魂，在高國豪身披攻城獅戰袍期間，不僅在菜鳥賽季奪得「年度新人王」，更兩度入選「年度第一隊」、五度榮膺「年度防守第一隊」殊榮，締造無數個人里程碑。

對於高國豪決定挑戰更高層級的舞台，攻城獅總經理張樹人說：「高國豪是台灣籃壇這個世代最具代表性的球員之一。自創隊第一天起，他就用熱血與拚勁定義了攻城獅的精神。國豪向球團表達希望走出舒適圈、赴海外挑戰的強烈企圖心，球隊對此給予百分之百的尊重與支持，期待他能到國外好好闖一闖、接受更高強度的磨練。我們也希望他經過磨練後，不論是場上或場下，都能進化成一位更為成熟的球員。」

新竹御嵿攻城獅球團全體同仁、教練團與隊職員，再次向高國豪致上最高敬意與感謝，謝謝他為新竹燃燒的六年青春，並祝福他的旅外征途一帆風順。

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