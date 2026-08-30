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匹克球／雲豹奪AEPL逆轉奪創始賽季首站冠軍 執行長想到職籃首冠感動

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
桃園永豐雲豹奪下AEPL創始賽季的首站冠軍。圖／AEPL提供
桃園永豐雲豹奪下AEPL創始賽季的首站冠軍。圖／AEPL提供

亞洲菁英匹克球聯盟（Asian Elite Pickleball League，簡稱AEPL）2026創始賽季，首站從臺中站點燃戰火，桃園永豐雲豹今天在臺中車站二樓大廳上演逆轉勝，冠軍賽以點數1：2落後劣勢下展開反攻，最終以3：2驚險獲勝，勇奪聯盟史上首座分站冠軍。

雲豹隊長鍾振煒最後拿下冠軍點，他很感謝隊友，在一日兩次拚至第五點情況下，穩扎穩打堅持到底鎖定勝利，「沒有想過第一站就可以打到最後，畢竟其他對手實力都很好，然後整個賽事氛圍很棒，在台灣打其他比賽不會有那麼多民眾，頂多也只有打匹克球的球友，不會有那麼多人，然後跟國外也不一樣，那些加油聲，這氣氛真的很棒。」

親臨現場見證的執行長張建偉激動表示，奪冠瞬間令人熱血沸騰，讓他想起2024年台啤雲豹籃球隊奪下隊史首冠的感動，也感謝聯盟提供優質場地，並盛讚參賽隊伍實力堅強，讓首站賽事精彩萬分。

AEPL創始賽季共六支隊伍參賽，首日分成兩組三隊單循環，取前兩名晉級，A組「台北Ahhh」、「新北蘆沐」和「桃園永豐雲豹」捉對廝殺，B組由「新竹YANKEY ACE」、「台南旭日雷霆」跟「高雄富瑞特科技」爭取四強門票，最後新北蘆沐、桃園永豐雲豹、新竹YANKEY ACE和台南旭日雷霆前進第二天淘汰賽事。

四強賽桃園永豐雲豹跟新竹YANKEY ACE強強對決，打到決勝第五點單打「Dreambreaker」，才由雲豹收下決賽入場券；另一場台南旭日雷霆則直落三新北蘆沐。

冠軍賽為雲豹隊與雷霆隊交鋒，首點男雙雲豹鍾振煒／林洸賢以21：9擊退雷霆毛銘／李佳翰，第二點女雙雲豹鍾汶㚬／莊佩庭與雷霆的蔡萱／徐智萱對壘，雙方拉鋸到最後比分凍結時刻，從落地得分制轉為發球得分制，最後一分換邊發球超過六次，才由萱萱組合以21：20驚險勝出。關鍵第三點混雙，毛銘／蔡萱以21：18力退鍾振煒／鍾汶㚬兄妹檔，雷霆後來居上取得聽牌優勢。

第四點混雙林洸賢／莊佩庭以21：7擊敗李佳翰／徐智萱，將戰局扳平至最後第五點單打「Dreambreaker」。

「Dreambreaker」賽制為兩隊四名選手輪流上場進行單打4分，雙方排序為雲豹林洸賢、鍾振煒、莊佩庭、鍾汶㚬，雷霆是毛銘、李佳翰、蔡萱、徐智萱，最終由雲豹以21：18贏下決勝點，收下AEPL創始賽季首站冠軍。

AEPL2026年創始賽季規劃於8月至12月展開城市巡迴賽事，第一年以臺灣為發展基地，逐步串聯雙北、桃園、宜蘭、新竹、臺中、臺南、高雄等城市，並朝全台8站巡迴方向推進，年底進行總決賽，創始賽季總獎金達新台幣100萬元。創始賽季下一站將是9月19日和20日的高雄站，預計在高雄駁二特區登場。

雲豹隊長鍾振煒最後拿下冠軍點。圖／AEPL提供
雲豹隊長鍾振煒最後拿下冠軍點。圖／AEPL提供

桃園永豐雲豹奪下AEPL創始賽季的首站冠軍。圖／AEPL提供
桃園永豐雲豹奪下AEPL創始賽季的首站冠軍。圖／AEPL提供

雲豹隊長鍾振煒最後拿下冠軍點。圖／AEPL提供
雲豹隊長鍾振煒最後拿下冠軍點。圖／AEPL提供

雲豹 匹克球 冠軍 籃球

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