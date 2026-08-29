瓊斯盃／前田領軍對抗日本直言特別 林文佑盼亞運成功復仇

瓊斯盃女子組中華藍隊今天在冠軍賽於開賽大幅落後的情況下，於第三節扳平戰局，但最終仍是以9分差距吞下敗仗，以亞軍作收，儘管未能奪下冠軍，但中華藍日籍總教練前田顯藏賽後表示，帶領中華藍出戰日本是一次非常特別的經驗，儘管這次輸球，但她們並沒有失去信心，也期待接下來的亞運能夠打出好表現。

中華藍與日本今年都是以亞運班底為主要陣容，在今天的交手中也打出激烈拉鋸，不過比賽開打後中華藍一度被打出12：0的攻勢，但中華藍球員也展現十足韌性在第三節扳平戰局，只可惜最終仍是氣力放盡以9分差距吞敗。

談到接掌中華女籃後的首場大型賽事就對上日本，且以亞軍作收，中華藍總教練前田顯藏賽後表示，在瓊斯盃期間自己每天都與球員在互相了解，確實有可以做得更好的地方，包括在面對壓迫時的處理，但她們都很享受比賽，也知道必須更進步。

日本總教練大神雄子在昨天曾表示，自己與前田顯藏屬於同世代，相當期待兩人的交手，前田顯藏也表示，自己與大神雄子雖然是同年出生，但她是一名超級球星，自己卻是沒沒無聞，兩人則是在日本籃協的教練研習中相識，「今天賽前其實我很有信心，也很享受比賽，儘管今天我們輸了，但並沒有失去信心，接下來的亞運我們也會保持正向繼續進步。」

至於今天拿下13分的中華藍林文佑也說：「今天對我們來說很珍貴，儘管輸球，但我們過程沒有放棄。今年名單出來時有些聲音說我們偏老，但今天對手是年輕的日本隊，我們沒有跑不動或是跟不上，他們也可能是我們亞運的對手，我們會從中修正，相信在亞運可以做得更好，甚至可以擊敗她們。」