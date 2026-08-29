瓊斯盃／日本5連霸岡本美優獲MVP 韓雅恩、蕭豫玟入選最佳5人

瓊斯盃女子組賽事在今天落幕，其中壓軸登場的冠軍賽，日本也在與中華藍激戰中以9分差距取勝，完成賽會5連霸，其中岡本美優獲選大會MVP，並與中華藍韓雅恩、蕭豫玟、南韓李采恩、黎巴嫩瓊斯（Morgan Jones）一同入選大會最佳五人。

瓊斯盃女籃賽事在今天進行最後一日的排名戰，其中中華白在第5名爭奪戰中大勝泰國，黎巴嫩則是在季軍戰擊敗南韓，壓軸登場冠軍戰中華藍則是一度在開賽0：12落後的情況下，在第三節一度扳平戰局，但末節仍是氣力放盡以9分差距吞敗，日本則是完成女子組5連霸。

賽後大會也公布今年最佳五人，分別為日本岡本美優、中華藍韓雅恩、蕭豫玟、南韓李采恩、黎巴嫩瓊斯，其中帶領球隊奪冠的岡本美優也獲選大會MVP。