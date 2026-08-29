瓊斯盃／開賽0：12後扳平 中華藍反撲功虧一簣不敵日本亞軍作收

瓊斯盃女子組冠軍賽在今天晚間登場，中華藍與日本今天展開激戰攻防，儘管開賽日本一度打出12：0攻勢，但中華藍靠著林文佑、陳晏宇的輪番發揮一度追平，但末節日本又靠著防守壓迫將差距擴大，最終日本仍是以75：66擊敗中華藍，完成瓊斯盃5連霸。

中華藍與日本這次都是以名古屋亞運主要班底組成，讓今天的冠軍賽對決格外受到關注，不過今天日本開賽前7分半鐘打出12：0攻勢，中華藍才靠著彭曉彤在籃下進球拿下分數，首節打完中華藍也以4：16落後。

第二節林文佑連續兩顆三分球命中，中華藍追到8分差距， 隨後又在籃下接獲隊友助攻上籃得手，加上罰球兩罰一中，個人一度連得9分，不過日本在第二節仍是靠著中華藍的失誤連連發動快攻，上半場打完仍是以33：23領先中華藍。

第三節陳晏宇連續命中兩顆三分球，隨後又更完成一次「三分打」，幫著中華藍在第三節剩下2分28秒時追平比數，也是開賽後雙方再次戰成平手，但日本隨即打出9：0反撲，前三節打完也以54：47領先。

第四節中華藍彭詩晴上籃得手後，林育庭又連得5分，幫助中華隊扳平比數，但末節中段中華藍再度出現亂流，一度又被擴大差距，儘管彭詩晴連續命中兩顆三分球，幫助中華藍在倒數1分11秒追到5分差距，但最終日本仍是以9分差距擊敗中華藍，完成5連霸。