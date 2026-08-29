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瓊斯盃／泰國再度單節僅拿1分 中華白多點開花奪下第5名

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
中華白陳昱潔今天拿下11分、5籃板、3助攻。圖／中華籃球協會提供
中華白陳昱潔今天拿下11分、5籃板、3助攻。圖／中華籃球協會提供

瓊斯盃女子組賽事在今天展開最後一天賽程，首場比賽就由中華白與泰國進行本屆賽事第5名之爭，儘管首節兩隊還一度拉鋸，但泰國卻連續兩天出現單節僅拿1分的表現，讓中華白在第二節拉開差距，最終中華白更在5人得分上雙下，以93：35奪下本屆賽事首勝與第5名。

中華白在昨天與強敵日本一度拉鋸最終敗下陣來後，今天與同樣勝場尚未開胡的泰國爭奪第5名，本屆賽事泰國在以換血年輕陣容出戰下，前兩場比賽都以大比分差吞敗，但今天首節卻與中華白一度拉鋸。

不過第二節開始，中華白在防守端持續加壓，讓昨天面對南韓首節僅拿下1分的泰國，又再度嘗到單節1分的滋味，在防守端有所斬獲後，中華白的進攻火力也持續加溫，在下半場兩節就拿下55分，最終也以58分差距大勝泰國，收下第5名。

對於在瓊斯盃最後一戰終於順利開胡，中華白教練林紀妏表示，「非常高興中華白今天拿下勝利，所有球員都很辛苦。泰國這次是以年輕陣容出賽瓊斯盃，我們這些球員其實在每一節比賽都有設定目標，最後一節也分兩組上去進行三分球任務，都有達到目標。這次每個球員都很認真，她們這次披上中華白球衣，未來期待她們能披上中華藍球衣，持續的進步。」

今天攻下11分、5籃板、3助攻的陳昱潔表示，「很開心這兩周集訓比賽，用最後一場比賽贏球劃下句點，這兩周跟學姊和紀妏姐身上學到很多，在練習時紀妏姐也不斷給我信心，過去一年我經歷過受傷，但她不斷鼓勵我，讓我找回信心。」

中華白今天包括陳昱潔在內共計5人得分上雙，包括林佳蓉15分，李恩芯、李貞誼皆有14分，張家瑄11分。

瓊斯盃 泰國 日本 籃球

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