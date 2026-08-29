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TPBL／不排斥為棒球應援 三上悠亞：能整季在台灣會很有趣
啦啦隊女神三上悠亞在日前與福爾摩沙夢想家隊完成續約後，新賽季將再度加入Formosa Sexy為球隊應援，談到在台啦啦隊生涯將邁入第二個賽季，三上悠亞在今天被問到是否有機會轉戰棒球場時，她也透露並不排斥，並認為如果可以因為應援工作整季都待在台灣，應該會相當有趣。
三上悠亞去年來台加入Formosa Sexy，為台灣啦啦隊風潮引爆全新話題，最終她也在TPBL獲得人氣啦啦隊員肯定，所屬的夢想家更是順利抱回隊史首冠，堪稱球隊的「勝利女神」。
對於來台應援第二年，不少球迷都好奇是否有機會在棒球場也看到三上悠亞的應援魅力，三上悠亞也直言，自己確實想過嘗試成為棒球隊的啦啦隊，不管是擔任一日啦啦隊還是其他形式，「如果能成為棒球啦啦隊員，整個賽季我都能待在台灣而不是日本，我想應該會很有趣，所以我也想試試看。」
談到上賽季例行賽僅應援6場，本季是否有增加場次的計畫，三上悠亞也坦言確實有這樣的期待，但不會刻意去追求，「但如果可以的話，我想盡可能多去看比賽。尤其今年沒能在場看到奪冠的那場比賽，讓我覺得很遺憾。」
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