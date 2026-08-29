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影／與夢想家續約來台舉辦生日會 三上悠亞苦學秀中文問候

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導

TPBL上賽季人氣啦啦隊員得主三上悠亞新賽季與福爾摩沙夢想家隊完成續約，並在今天來台舉辦海外生日會，在會前受訪時她也大秀苦學多時的中文向台灣粉絲和媒體問候，並強調相當珍惜這次來台應援的機會。

三上悠亞在前年以嘉賓身分客座夢想家啦啦隊引爆高人氣，並在去年與夢想家簽約加入Formosa Sexy成為固定班底，成為粉絲追星目標，最終不僅她在聯盟人氣啦啦隊票選中高票當選，夢想家也順利奪下隊史首冠，讓三上悠亞在今天受訪時直呼，自己是「勝利女神」。

在新賽季確定與夢想家續約後，三上悠亞也在今天舉行首次海外生日會與粉絲共樂，在會前她也舉行記者會與台灣粉絲和媒體打招呼，並大秀苦練多時的中文，除了強調很開心能在新賽季回歸外，也相當珍惜這次的機會，將會努力為球隊繼續應援。

談到加入夢想家的第一個賽季，球隊最終就順利奪下隊史首冠，三上悠亞也笑認自己就像「勝利女神」，不過她也強調今年再次回歸，除了學習中文外，也特別為台灣粉絲開設專屬副頻道，並將會努力更新台灣粉絲喜歡使用的「Threads」，希望更能融入台灣粉絲中。

談到今年首度舉行海外生日會就選擇在台灣與粉絲共樂，三上悠亞也強調，台灣粉絲對她的支持與愛她都清楚感受到，也希望與粉絲的互動能夠比過去更多。不過在被問到生日願望時，她也表示在日本過生日沒有許願的習慣，所以還沒有特別許願。

三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影
三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影

三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影
三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影

三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影
三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影

三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影
三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影

三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影
三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影

三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影
三上悠亞首場海外生日會今天在內湖登場。記者劉肇育／攝影

三上悠亞 生日 夢想家 籃球

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