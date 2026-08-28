瓊斯盃／讚張聿嵐、宋瑞蓁展現韌性 大神雄子：一對一能力強

瓊斯盃日本隊今天在與中華白之戰，儘管上半場打完一度以2分落後，不過靠著第三節單節31：11的攻勢轉戰局，加上中華白主力後衛張聿嵐第三節傷退，最終以16分差距擊敗中華白，賽後日本總教練大神雄子也坦言，對於張聿嵐、宋瑞蓁留下深刻印象，並感受到兩人在場上的韌性。

日本女籃今年由傳奇球星大神雄子領軍來台參與瓊斯盃，並在首場比賽就大勝黎巴嫩50分展現堅強實力，不過今天出戰中華白，在上半場卻遭到中華白張聿嵐、宋瑞蓁兩位年輕後衛頻頻撕裂防線，一度陷入2分落後。

不過易籃後日本隊從防守端進行加壓，加上張聿嵐開節後不久就在落地後感到腿部不適退場，日本也把握機會在外線連番開砲，單節三分球6投5中逆轉戰局，最終也以16分差距擊敗中華白，明天將與中華藍爭奪冠軍。

對於中華白兩位年輕後衛宋瑞蓁、張聿嵐在上半場攜手攻下24分，對日本造成相當大威脅，大神雄子也坦言對兩人留下深刻印象，不僅一對一攻守能力相當強，也展現十足韌性，賽後她也特別上前關心張聿嵐的傷勢，她說：「去年我來陽明高中客座講習，我在聿嵐身上看到她渴望學習和純粹喜歡籃球的特點，她真的是一位非常有天賦的選手。」

而中華白雖然吞下敗仗，但總教練林紀妏也直言，這將會成為這批年輕球員未來成長的養分，「日本今天在攻守兩端都有很好強度，讓我們學習到很多。上半場我們靠著防守限制住他們得分，但下半場體能和專注度下降，讓她們在外線取得進攻機會，將分數拉開。但第四節我們有把自己攻守節奏找回來，在這麼高強度比賽下輸球，我還是給白隊很高度肯定，這是中華隊未來希望，希望這次對決日本的經驗對他們未來是很好的學習。」