瓊斯盃／中華白雙衛上半場聯手撕裂防線 日本第三節開火逆轉勝

瓊斯盃首戰以17分差距不敵黎巴嫩的中華白，今天遭遇強敵日本在上半場打完靠著雙衛張聿嵐、宋瑞蓁輪番發揮一度取得領先，不過在張聿嵐第三節傷退，日本更找回外線火力下，單節被打出31：11的攻勢逆轉，最終也以65：81吞下敗仗，明天將與泰國爭奪第5名，日本則將與中華藍爭冠。

日本女籃今年瓊斯盃由傳奇球星大神雄子領軍，並在首戰以50分差距擊敗黎巴嫩，展現堅強實力，至於中華白則是在首戰以17分差距不敵黎巴嫩。儘管晉級冠軍賽的希望渺茫，但中華白今天在出戰日本的比賽中仍打出精彩一戰。

上半場中華隊雙衛張聿嵐、宋瑞蓁就聯手撕裂日本防線，包括第二節宋瑞蓁手感火燙，先是砍進兩記三分球，又完成一次跟進籃板補籃，加上宋佩欣一次精彩的過人上籃得手，中華白一度在該節剩下6分鐘時反超前比數，並在上半場打完還保有2分領先。

不過第三節開打沒多久，張聿嵐就因傷退場，反觀日本日本女籃外線火力全開，一度拉出23：9的開節攻勢，反觀中華白在少了張聿嵐後，宋瑞蓁也是手感急凍，進攻端因此陷入停擺的狀況，第三節單節得分比日本整整少了20分，即使末節中華白努力追分，但最終仍是以16分差距吞敗，明天將與泰國爭奪第5名，日本則將與中華藍爭奪本屆冠軍。