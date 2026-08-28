瓊斯盃／首節僅讓泰國拿下1分 南韓大勝72分送教練50歲生日禮

瓊斯盃女籃第3天賽程，前一天以95分差距不敵中華藍的泰國，今天遭遇南韓清州KB之星再度陷入苦戰，在首節就被對手完成17次抄截且僅拿下1分，儘管後三節泰國球員表現漸入佳境，但最終仍是以40：112不敵南韓苦吞2連敗，贏球的南韓則將在明天爭奪季軍。

今年瓊斯盃泰國女籃以亞運陣容為主要班底，不過在兩名主力分別因為傷勢和參與三對三賽事無法出賽的情況下，也讓泰國女籃實力大打折扣，在昨天先是以95分差距不敵中華藍，今天面對南韓也慘敗72分。

而今天適逢南韓教練金完洙50歲生日，不僅球隊以大勝收場，賽後全隊還換上為教練生日特製的T恤參與記者會，讓金完洙直呼感動，他說：「謝謝邀請我們來打這次瓊斯盃，可以跟那麼棒的選手比賽非常感激。這次在國外過生日是非常特別的體驗，我們來這邊也是為下賽季做準備，希望看到選手用快速傳球、積極防守的方式來打球，看到她們的展現，是一件非常棒的事情。」

至於連兩場比賽慘敗的泰國，總教練帕佩迪克（Misa Popadic）則表示，雖然連續兩天都以大比分差落敗，但相較於昨天輸給中華藍的比賽，球員在今天拿出更好的表現，前一場的問題也都有改善，仍是要給予年輕陣容肯定。

帕佩迪克表示，泰國女籃在歷經換血後這次來台陣容中有多位球員都在18歲上下，最老的成員也才24歲，加上有兩名主力球員分別因為傷勢和參與三對三賽事無法出賽，讓她們未能以完整陣容應戰。

談到接下來的亞運參賽，帕佩迪克也強調，在這次賽事結束後將會針對陣容進行調整，並希望能說服前一世代的球員能夠回鍋效力，希望能以最完整的陣容迎接名古屋亞運會。