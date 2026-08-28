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TPBL／補進208公分塞爾維亞籍長人馬雷利亞 戰神四洋將陣容到齊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戰神宣布簽下塞爾維亞籍大前鋒馬雷利亞。圖／台新育樂提供
戰神宣布簽下塞爾維亞籍大前鋒馬雷利亞。圖／台新育樂提供

台北台新戰神今天宣布簽下塞爾維亞籍大前鋒馬雷利亞（Aleksandar Marelja），身高208公分的他自2010年開啟職業生涯迄今，過去征戰歐洲各大職業聯賽，近年來在立陶宛、塞爾維亞與羅馬尼亞等地出賽。

台北戰神營運長楊勝凱表示，馬雷利亞擁有豐富的歐陸職業聯賽經驗，不僅具備高大身材與外線投射能力，同時擁有優異的籃下終結技巧及空間判讀能力，「他有歐陸長人的特質，相信他加入球隊後，能夠活化場上戰術，與團隊產生良好的化學效應。」

現年33歲的馬雷利亞2025-26賽季效力於拉德尼基籃球隊，分別征戰塞爾維亞籃球聯賽與ABA League 2，上個賽季在塞爾維亞籃球聯賽出賽30場，場均可攻下12.6分、4.8籃板、1.6助攻，三分球命中達到35%，曾連續25場得分達到雙位數，展現高效穩定的表現。

首次來到亞洲賽場，馬雷利亞相當期待，雖然過去對台灣了解並不多，但在詢問曾經來台打球的朋友後，讓他留下好印象，「他們有跟我分享台灣的文化，也都非常喜歡這裡的環境、人民和美食，讓我迫不及待想親自體驗。最重要的任務是幫助球隊贏球。」台北戰神營運長楊勝凱更分享，馬雷利亞的雙胞胎孩子近日剛出生，希望能夠藉著這份喜悅與福氣，為球隊帶來好運。

隨著馬雷利亞加入，台北戰神四名洋將人選確認，馬利、麥基與葛瑞菲已陸續抵台，將於九月初投入團隊訓練，全力備戰新賽季。台北戰神營運長楊勝凱談到，今年球隊在洋將組建上，特別以團隊型球員作為尋找方向，期待洋將能與本土球員建立良好合作默契，透過無私、流暢的團隊球風，提升整體戰力。

羅馬尼亞 籃球 立陶宛

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