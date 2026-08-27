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瓊斯盃／18歲打到34歲 彭詩晴三度戰亞運預告「最後一舞」

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
中華藍後衛彭詩晴是球隊最資深選手。圖／中華籃協提供
中華藍後衛彭詩晴是球隊最資深選手。圖／中華籃協提供

18歲就登上亞運舞台，中華藍旅外後衛彭詩晴今年以34歲年紀出征名古屋亞運，成女籃最資深球員的她坦言仍有「奪牌夢」，希望最後一次打國家隊能完成夢想，不留下遺憾。

1991年出生的彭詩晴，2010年廣州亞運就入選國手，2018年雅加達亞運再度挑戰頒獎台，但兩次都在季軍戰敗給日本。時隔8年再度參戰，她提到亞運一直是大家的目標，「一直想打這場大比賽，能不能和大家在拚一次，年紀那麼大的情況下，努力奪牌。」

中華女籃2023年亞洲盃女籃排名墊底遭到「降級」，去年亞洲盃從二級（B組）打下冠軍重返一級，彭詩晴就是去年助隊回到一級的成員，她不斷重申準備告別國家隊，「最後一舞」想和去年一起從二級上來的隊友們再拚一次，希望一圓奪牌夢想。

回想出征亞運舞台，2014年就赴中國WCBA發展的彭詩晴笑說：「那時沒有太多想法，就是跟著姊姊。」今年中華隊由日籍新任總教練前田顯藏執教，彭詩晴認為新教練十分細膩，簡單的東西仍注重細節，團隊也都在適應新教練的體系，透過不斷溝通彼此磨合。

中華藍今天碰年輕的泰國隊寫下120：25大勝，前田顯藏表示無法挑選對手，但賽前看了日本隊的比賽，日本碰黎巴嫩打出流暢、強大的內容，展現40分鐘的高強度，他也希望中華藍打出一樣的比賽，要「最對的事情」，球員今天也打出侵略性、保持專注，是一場好的比賽。

中華藍今天全員上陣都有得分、8人得分兩位數，攻下全隊最高15分的黃湘婷也說，瓊斯盃的每場比賽都是為下月登場的亞運做準備，「要享受比賽，亞運奪牌！」

亞運 瓊斯盃 國家隊 籃球

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