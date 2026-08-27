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台日好手齊聚宜蘭 第9屆林燈盃國際籃賽熱血開打 21隊較勁

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林燈基金會長期支持宜中籃球發展，董事長林明昇（左）代表基金會接受宜蘭高中校長洪光賢（右）致贈感謝狀及紀念球。圖／基金會提供
林燈基金會長期支持宜中籃球發展，董事長林明昇（左）代表基金會接受宜蘭高中校長洪光賢（右）致贈感謝狀及紀念球。圖／基金會提供

第九屆「林燈盃青年國際籃球邀請賽」8月25日至29日在宜蘭高中火熱登場，今年集結國中組與青年組，以及3支日本勁旅，總計21支球隊將在五天內進行68場密集激戰，這不只是各隊重整陣容、驗收新人的重要舞台，也讓台、日新世代球員有了以球會友、以賽育人的機會。

林燈盃近年來成為高中籃壇「新人試煉場」，不少教練與球評認為，將賽事移至暑期，正好銜接高三主力畢業、高一新生入隊的換血期，而且距離HBL正式賽季還有一段時間，少了正式聯賽的壓力，教練團更有空間給新人實戰磨練，國中畢業的青澀菜鳥提早面對一線強權，才能在正式賽季開打之前「轉大人」。

光復高中教練陳定杰肯定林燈盃「以賽代訓」，新秀球員必須透過這類賽事「多打多磨」，事實上近年不少名揚球壇的潛力新秀，像效力於美國NCAA一級石山學院的鄭名斈，曾為UBA健行科大頂級鋒線明星的劉丞勳，有著「蘭陽平原首批輸出強權」頭銜的游又恩，他們在高中時期都歷經過林燈盃的淬鍊與成長。

賽事另一亮點是國際交流再升級，除了國內甲級勁旅光復高中、泰山高中、錦和高中等隊伍齊聚，還一口氣迎來日本3支強權，包括來自千葉縣傳統勁旅習志野高校、市立柏高校、日本職籃B.LEAGUE職業球團的「千葉噴射機U18青年隊」，與講究紀律與細膩戰術的日本高中籃球，彼此觀摩交流。

這場台日交流，其實早在林燈盃開打前就已經開始。宜蘭高中今年在林燈基金會支持下，先後前往新加坡、日本移地訓練，4月赴日時就曾與習志野高校交流，看見不同國家的球隊與訓練管理。

林燈基金會長期投入宜蘭高中籃球隊培力，提升球隊競爭力，不僅讓宜中在高中甲級籃壇站穩腳步，也讓在地優秀球員願意留在家鄉發展，翻轉過去宜蘭好手升上高中後大量外流的困境。教練林德齊透露，今年球隊一口氣迎來9名高一生力軍，全是宜蘭優秀學子，「宜蘭囝仔」選擇留家鄉披上宜中戰袍，也展現多年培力最佳成果。

第九屆林燈盃集結國內外21支勁旅齊聚宜蘭，除了國內高中籃球強權，今年更迎來3支日本球隊參戰，讓賽事交流再添國際色彩。圖／基金會提供
第九屆林燈盃集結國內外21支勁旅齊聚宜蘭，除了國內高中籃球強權，今年更迎來3支日本球隊參戰，讓賽事交流再添國際色彩。圖／基金會提供

前排左起為千葉噴射機U18教練、習志野高校教練、林燈基金會董事長林明昇、宜蘭高中校長洪光賢、市立柏高校教練及宜中教練林德齊。圖／基金會提供
前排左起為千葉噴射機U18教練、習志野高校教練、林燈基金會董事長林明昇、宜蘭高中校長洪光賢、市立柏高校教練及宜中教練林德齊。圖／基金會提供

日本千葉縣習志野高校跨海參戰林燈盃，延續與宜蘭高中的籃球交流，也期待透過台日不同球風的碰撞，讓球員累積更多實戰經驗。圖／基金會提供
日本千葉縣習志野高校跨海參戰林燈盃，延續與宜蘭高中的籃球交流，也期待透過台日不同球風的碰撞，讓球員累積更多實戰經驗。圖／基金會提供

宜蘭 台日 國中 籃球

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