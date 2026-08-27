瓊斯盃／大人打小孩 中華藍95分血洗泰國奪冠軍賽門票

面對亞洲盃屬於第二級（B級）的泰國隊，亞運培訓隊為主體的中華藍隊今天瓊斯盃半場就取得42分領先，下半場領先持續拉開，最終在全隊都有得分下以120：25大勝，二連勝在手也確定取得分組龍頭，晉級周六進行的冠軍戰。

泰國隊全隊都是千禧年後出生，最小的球員僅17歲，經驗有明顯落差下中華藍首節就取得27：12領先，第二節再打出26：0的瘋狂攻勢，泰國直到最後1分多鐘才靠坦霍赫克魯德（Yanisa Thankhokkruad）飆進三分球分數開張，不過半場仍陷入15：57絕對落後。

第三節中華藍再打出31：3的單節攻勢，第四節得分早早破百。比分早早拉開下，2分11秒卻出現火藥味畫面，泰國托加魯恩（Rattika Tojaruen）拉彭詩晴球衣，讓彭詩晴出拐被吹違反運動道德犯規，所幸衝突並未擴大。

羅蘋「4分打」得手成中華藍最後一位得分球員，她連拿6分下中華藍領先繼續擴大，最終寫下誇張的95分大勝。

本屆瓊斯盃6隊與會分成兩組，預賽採單循環後分組第一直接在冠軍戰對決，中華藍率先取得一張門票，有機會和同以亞運代表隊組成的日本隊壓軸戰碰頭。