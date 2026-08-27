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瓊斯盃／日本亞運隊來台 美少女喊目標奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
日本隊首戰寫下50分大勝。圖／中華籃球協會提供
日本隊首戰寫下50分大勝。圖／中華籃球協會提供

瓊斯盃常勝軍日本女籃今年以亞運代表隊來台，今天首度亮相就寫下50分大勝，團隊面對黎巴嫩隊12人上陣都有得分，以108：58開出紅盤，展現挑戰連霸實力。

曾挑戰WNBA的日本退役名將大神雄子，這次領軍來台，也是教練生涯第一次執掌國家成人隊兵符。她表示全隊今天都展現出能量，瓊斯盃是備戰亞運的重要歷程，籃板是團隊一大課題，進攻上會想提高轉換快攻的速度，希望球員到亞運或回到母隊也能持續進步。

以亞運代表隊來台的日本隊以職業對年輕球員為主體，陣中許多台灣球迷的熟面孔，像去年MVP樋口鈴乃就再度來台，今天攻下13分、6助攻的她笑說：「第一場勝利對我來說十分開心，球隊年輕球員很多，教練一直提醒我們過程中的成長和學習是非常重要的，第一場是很好的學習，希望後面比賽也能持續成長。」她也提到，今年瓊斯盃目標是一戰一戰努力，可以連接到亞運這個大舞台。

今天三分球8投5中攻下全場最高23分的佐藤多伽子也是連兩年來台，長相甜美的她也說開心拿下首勝，「想透過賽事提升我的技術，很榮幸參加瓊斯盃，目標拿下冠軍。」

日本首節已取得29：15領先，樋口鈴乃第二節又切入又送助攻，助隊打出8：4的開節攻勢，領先持續擴大，佐藤多伽子連兩波快攻得手後日本領先已經擴大到44：23，横山智那美再投進壓哨三分球，讓日本帶著57：31領先進入下半場。

第三節日本再打出30：11攻勢，優勢持續擴大，第四節還有4分10秒得分就已破百，最終在12人上陣都有得分表現下，點點開花以108：58奪勝。

日本分組和黎巴嫩、中華白同組，明天將和中華白碰頭，周六最終日賽程有機會和中華藍冠軍戰對決。

佐藤多伽子三分球8投5中攻下全場最高23分。圖／中華<a href='/search/tagging/2/籃球' rel='籃球' data-rel='/2/221189' class='tag'><strong>籃球</strong></a>協會提供
佐藤多伽子三分球8投5中攻下全場最高23分。圖／中華籃球協會提供

日本退役名將大神雄子以教練身分來台參加瓊斯盃。圖／中華籃球協會提供
日本退役名將大神雄子以教練身分來台參加瓊斯盃。圖／中華籃球協會提供

瓊斯盃 亞運 日本 籃球

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