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TPBL／雲豹攜手饗賓集團辦公益籃球營 高錦瑋化身一日教練陪伴兒少

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
桃園台啤永豐雲豹隊今天攜手響賓集團在桃園世閎國際籃球場館舉辦「公益籃球體驗營」。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
桃園台啤永豐雲豹隊今天攜手響賓集團在桃園世閎國際籃球場館舉辦「公益籃球體驗營」。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

桃園台啤永豐雲豹隊今天攜手響賓集團在桃園世閎國際籃球場館舉辦「公益籃球體驗營」，期盼藉此響應兒童議題並提倡運動風氣，饗賓集團體驗價值策略本部副總經理許瀚云表示，今年很榮幸能與雲豹球團合作，更是集團首度舉辦籃球營，希望能讓孩子們在運動中享受樂趣，進而在全台推廣體育風氣。

本次公益籃球營為饗賓集團「翻轉孩子未來，饗和你來關愛」企劃的溫馨延續，該企劃今年持續擴大規模，預計全年受惠兒少人數由過往1500名大幅提升至4000名。今天活動由雲豹當家球星「小高」高錦瑋與「金牌射手」汪哲宇化身一日教練，行程包含球感練習、運球訓練，以及上籃技巧結合九宮格遊戲、三打三實戰練習，陪伴孩子們度過充實且開心的運動時光。

許瀚云表示，團隊運動是建立自信的最佳夥伴，我們期望孩子透過籃球合作學會凝聚力量，並在面對運動挫敗時培養勇氣。在挑戰中學習不輕言放棄的態度，期盼這場寓教於樂的體驗，能帶給孩子心靈與精神上的雙重滋養，而這份初衷，也促成了今日這場充滿溫度的公益籃球活動。

高錦瑋表示，繼六月參與饗賓公益餐會後，能再次以「一日教練」身分陪伴孩子打球，內心無比感動，希望我們的傾聽與陪伴就是孩子翻轉未來最強力的助攻。同為一日教練的汪哲宇也表示，看著孩子們在運球與實戰中展現的專注神情與燦爛笑容，深刻感受到陪伴的無價，期許能將永不放棄的運動家精神帶給孩子，給予他們追逐夢想的勇氣。

雲豹球團與饗賓集團將持續深化公益合作，並積極投入全台關懷行動，將饗賓溫馨的餐飲體驗與雲豹的健康運動風氣相結合，擴大關懷層面，深耕落實ESG的社會責任，將溫暖的陪伴力量擴散至全台各個角落。

饗賓集團 雲豹 籃球

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