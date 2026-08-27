籃球／曾帶出「三民五虎」震驚HBL 名帥「姥姥」劉錦池享壽85歲

劉錦池長子劉孟捷在深夜於臉書po文，曾一手帶出「三民五虎」震驚HBL的基層名帥「姥姥」劉錦池，於8月24日離世，享壽85歲。這位被譽為「南台灣籃運推手」的傳奇教練在籃壇耕耘40餘年，將職業生涯奉獻給港都高雄，幫助七賢國中男女籃以及三民家商奪得國高中合計12座冠軍，更在2023年獲頒教育部體育署體育運動精英獎的「終身成就獎」。

非體育科班出身的劉錦池在任教七賢國中地理老師時，創建了傳奇開端男、女籃球隊並率隊打出顯赫戰績，更培育出「三民五虎」田壘、吳永仁、李奇勳、周士淵、莊曉文，後續在88學年度、89學年度完成HBL聯賽2連霸大業。

劉錦池擔任教練期間一手包辦球隊大小事，對球員細心照顧，因此也被稱為「姥姥」。此外，他更是當代高雄學生籃球「一三七籃球體系」（七賢國中、三民家商、義守大學）的重要推手。他對籃球的熱愛直到退休仍持續，除了持續舉辦「姥姥盃」籃球錦標賽外，更投入新領域運動攝影。

直到昨日深夜，劉錦池長子劉孟捷在高雄姥姥籃球協會及劉錦池臉書發出貼文，宣布劉錦池於8月24日清晨安詳辭世，劉孟捷在文中感性告別：「對於父親的離去，我們心中充滿不捨與思念；但回望這六個月來，他因意外昏迷、臥床，如今終於卸下所有病痛，得享真正的安息，我們也感到一絲寬慰。 」

劉孟捷也提到劉錦池的熱愛與努力如何影響許多未來的基石們，「父親不只是我們家人心中的支柱，更是許多人生命中的良師益友......他曾啟發一代又一代的孩子，在運動場上勇於挑戰、追求卓越。」

最後，劉孟捷告白劉錦池，也感謝他對自己成長路上的一切指教，「父親，謝謝您用一生教會我們如何活得勇敢、精彩而有意義。 我們永遠愛您，也永遠想念您。」