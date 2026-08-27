TPBL／冠軍側翼火力不熄 馬建豪續披夢想家綠色戰袍

福爾摩沙夢想家今天正式宣布，與馬建豪完成續約，迎接2026-27新賽季。馬建豪自2024-25賽季返台加盟夢想家，從懷抱冠軍夢回到家鄉台中，到上季與團隊一同捧起隊史首座冠軍獎盃，如今再度披上綠色戰袍，延續外線火力，與夢想家朝新賽季目標前進。

身高201公分的馬建豪具備外線投射能力，2025-26賽季例行賽出賽23場，場均繳出11.4分、3.7籃板與1.9助攻，三分球命中率近三成四，是球隊側翼重要的進攻戰力。賽季期間雖曾受到傷勢影響，但回歸後仍持續調整狀態，季後賽、冠軍系列賽也持續為團隊提供幫助，最終與球隊一同捧起隊史首座總冠軍。

回顧上季隨隊拿下職業生涯首座冠軍，馬建豪表示，「這一年對我來說真的不容易，經歷過好幾次受傷，雖然在季後賽沒辦法拿出百分之百的實力，但也學會找到能幫助球隊的方法，最後和大家一起拿下冠軍，這些收穫相信未來都會對我有所幫助。」

談到返台加盟夢想家至今的這段歷程，馬建豪也分享一路走來的收穫與感觸，「當初回到台灣、回到家鄉台中，確實面對很大的壓力，每天都必須證明自己，但夢想家讓我有家的感覺，團隊都很幫助我、理解我。很開心能繼續留在這個大家庭，未來也希望繼續拿下冠軍，獻給一直支持我們的球迷。」

夢想家總經理韓駿鎧表示，「小馬加入球隊後，透過訓練與比賽持續累積經驗，也一步步找到自己的定位，上季更與球隊一起拿下冠軍。相信他能持續發揮外線投射與得分能力，為團隊帶來更多幫助，也期待他新賽季繼續突破自己，在球隊中扮演更重要的角色。」