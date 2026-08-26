瓊斯盃／亞運後赴韓成第一人 韓雅恩先秀身手

名古屋亞運後即將赴韓加入三星生命職業隊，中華藍前鋒韓雅恩今天瓊斯盃先對決WKBL冠軍隊KB之星「試水溫」，她攻下15分，助隊以75：69開出紅盤，她透露珍惜和同期隊友一起打球的機會，希望和戰友們能拿下每一場勝利。

31歲的韓雅恩是2017年台北世大運女籃銅牌班底，同梯隊友黃鈴娟、鄭伊秀、黃湘婷和陳晏宇也是名古屋亞運培訓隊成員，7月1日展開集訓後，在新任日籍總教練前田顯藏先赴日移地訓練8天，瓊斯盃成首度展現訓練成果的正式時刻。

中華藍首戰碰韓國，就是韓雅恩未來的對手，她笑說：「和韓國滿有緣分，瓊斯盃和亞運都有遇到，非常好的學習。」亞運後就要赴韓展開旅外新生活的她提到，不管瓊斯盃或下個月亞運碰頭，對上韓國隊伍都會是很棒的經驗，她也會珍惜在球場上的時間、和同世代戰友一起打球的機會，做好每場全力以赴的心態。

韓雅恩也提到，日本教練前田顯藏帶給團隊很多新東西，對中華隊的用心大家也都能感受到，希望大家能一起創造「新的浪花」，將熱情感染給每位球迷，一起奮鬥得到好結果。

台灣過去有位轉籍韓國的女籃選手秦安，韓雅恩將成旅韓的第一位台籍球員，她提到契機是知道韓國比較缺四號球員，因此有旅韓念頭，很開心能獲得三星的機會。即將踏上過去沒有台將走過的路，韓雅恩透露有和秦安請問很多問題，她笑說：「她可能要罩我一下。」