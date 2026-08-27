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說好的重視女籃？瓊斯盃只打3場 籃協：明年會有更好安排
新任籃協理事長辜公怡兩個月前參加國泰人壽隊連霸慶功宴時，提到台灣女籃具有國際競爭力，允諾投入資源，並說：「一起努力，讓台灣女子籃球變得更好。」但新團隊首次舉辦瓊斯盃，對「資源投入女籃」的承諾卻像空頭支票。
本屆瓊斯盃女籃昨天在新莊體育館點燃戰火，六支隊伍除地主中華藍和中華白隊，日本、黎巴嫩、泰國都派出國家隊參賽，韓國由WKBL職業隊KB之星來台，每支隊伍卻只打三場比賽就草草結束，每年重頭戲「姊妹內戰」甚至可能不會出現。
今年賽制是六隊分成兩組進行單循環賽，後天最終日賽程直接由兩支分組第一、第二、第三的球隊互相交手，意謂中華藍要和日本隊在亞運前先交手也未必成行。
一名女籃教頭無奈說，一直說要「運動平權」，男籃打了八場比賽，女籃卻只有三場，已經有瓊斯盃如此好的平台卻沒能有更多實戰機會，十分可惜和遺憾。
女籃賽程缺乏宣傳，賽前記者會沒有任何代表出席，昨天開幕式偌大體育館觀眾席坐不到三成，場面冷清。
籃協表示，六月初新團隊交接時瓊斯盃「進度零」，兩個多月籌辦賽事時，場地、外隊邀請都是問題，原本還可能卡到男籃世界盃亞洲區資格賽第二階段賽程，才讓女籃賽事廿九日就結束，明年肯定會有更好安排。
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