觀察站／籃協頻漏風 非「錢不到位」就能推託

中華籃球協會五月進行改選，國際中橡集團董事長辜公怡當選理事長，原先各界寄望辜公怡上任後能在「錢到位」情況下走出新氣象，結果不但財務問題未解，還發生男籃世界盃資格賽漏報名、瓊斯盃男籃賽制、女籃缺席記者會等爭議事件，若無法從制度面重拾外界信任，台灣籃球標榜的變革新貌恐怕只是空歡喜。

籃協過去幾年在前理事長謝典霖任職期間出現諸多爭議事件，今年改選一度形成新、舊勢力角逐，最終打著「改革派」名義的辜公怡擊敗基隆市議會議長童子瑋勝出，外界都期望他能帶著企業界的資源進入籃協，甚至補齊協會五千萬元財務黑洞，讓籃球圈一度對未來有極高願景。

但在「錢不到位」的情況下，不僅籃協新團隊內部出現雜音，多項改革政策包括教練委員會提出師法日本「基層優秀球員大水庫合訓計畫」、球迷最引頸期盼的雙職籃合併都未有進展，甚至爆發世界盃亞洲區資格賽第三階段，首度入選國家隊的後衛蘇文儒隨隊前往南韓，卻因籃協行政疏漏導致無法出賽，辜公怡一度親自向他致歉。

從對企業資本注入與籃球改革的高度寄望，到如今行政疏失與決策爭議不斷，籃協新團隊顯然尚未展現出相應的專業與執政魄力，財務缺口的壓力或許是客觀現實，不過基本行政流程把關、對女籃與國手的尊重，以及維護賽事公平性的核心價值，絕非一句「錢不到位」就能推託。

籃協新團隊首次舉辦瓊斯盃爭議不停，訂下中華藍隊「保底四強」被批評是票量考量優於比賽公平性，讓團隊不斷對外致歉；但對廣大球迷與辛苦培訓的球員而言，籃協需要的不是一次又一次事後道歉與承諾，是開誠布公檢討，以及真正能落實的改革配套。