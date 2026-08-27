中華籃保底4強...瓊斯盃賽制惹議 李洋喊話：勿失信國際

威廉瓊斯盃籃球賽女子組賽事昨天點燃戰火，不過日前男子組賽制爭議持續延燒，運動部部長李洋出席立法院教育及文化委員會時表示，過去一段時間持續與中華籃球協會溝通，也針對相關細節進行了解，舉辦這種國際性邀請賽，不該失信於國際。

邁入第四十五屆的瓊斯盃男子組賽事今年改制，將單循環賽改為分組循環賽，儘管籃協出發點是希望減少各隊連續出賽天數，並避免傷兵，不過中華藍隊「保底四強」的規定卻引發外隊不滿。

中華藍在分組賽與南韓、菲律賓、日本同組，只打出一勝五敗還是「提前晉級」，反觀菲律賓拿下五勝一敗卻因特殊賽制遭淘汰，挑戰三連霸夢碎，引發全隊和球迷強烈反彈。

儘管籃協第一時間出面致歉，強調七月底就通知各隊賽制變革，領隊會議除了南韓並無其他球隊提出異議；但菲律賓總教練張念財卻指出，抵台並於首場不敵南韓後才知道相關資訊，讓這次爭議事件成為「羅生門」，也影響未來菲律賓是否繼續參與瓊斯盃的意願。

籃協因這次事件被大批球迷、媒體痛批，李洋昨天表示，已跟籃協溝通過此事，「這次在賽制更換的部分，還是要請籃協在舉辦這種國際邀請賽時，不能失信於國際。相信籃協後續會有一些精進的作為。」

財務黑洞 籃協改革難

另外，籃協今年改選理事長，由國際中橡集團董事長辜公怡當選，卻是爭議事件不斷，甚至原先希望他能「帶錢上任」填補前任籃協團隊五千萬元的財務黑洞未能實現，反而要求理、監事協助募款引發不滿，導致籃協新團隊推動改革陷入困境。

談到協會負債問題，李洋也說：「確實我們希望協會在資金控管以及自治能力要更加提升，運動部也會協助各協會。協會的負債問題，讓每一任理事長和秘書長都必須面臨還債，也很仰賴他們的自籌款能力，要擔任協會理事長或是秘書長，務必要有這個決心可以還債，這是非常重要的。」