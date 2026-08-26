瓊斯盃／28失誤仍贏球 中華隊新教頭奪執教首勝：很好的學習

中華女籃日籍總教練前田顯藏今年3月正式受中華籃協聘用來台，7月展開亞運集訓，今天首度率隊在瓊斯盃出賽，面對韓國WKBL冠軍隊KB之星，雖出現28次失誤，仍以75：69奪勝，讓前田顯藏直呼是很好的學習。

「很開心贏得比賽。」曾赴美就學的前田顯藏，賽後記者會全程用英文受訪，他提到團隊從7月1日開始集訓，經過一個半月訓練，今天迎接第一場勝利是很好的勝利，儘管面對壓迫防守失誤過多，仍堅持到最後，是一場很好的學習。

新教頭也提到，KB之星是上季WKBL的冠軍隊，特色就是壓迫防守製造失誤，「我們比賽中試著調整，有好有壞，不過28次失誤的確很多，但我們還是專注贏下勝利。」他也讚球員在失誤後能轉換心態，做好防守，今天心態上有所進步。

除28次失誤讓前田顯藏形容「瘋狂」，今天中華藍三分球15投僅4中，也被新教頭點名有進步空間，他說：「希望射手持續出手，我的工作是給選手信心，明天我會做更好。」

日本本屆瓊斯盃也派出國家隊來台，但和中華藍分組不同，兩隊想對決只有機會在最終日賽程，前田顯藏提到，當然希望和日本在冠軍戰碰頭，但目前專注在中華藍本身，目標每場比賽持續進步。

前田顯藏最後主動提到，希望獲得更多球迷的支持，呼籲更多球迷進到新莊體育館為中華隊吶喊，「我們只剩兩場比賽，希望更多球迷進場，給我們更多力量。」