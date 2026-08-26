瓊斯盃／末節8比0攻勢奠定領先 中華藍開幕戰退韓國

9月將出征名古屋亞運的中華女籃，今天以中華藍身份迎接瓊斯盃首戰，日籍新教頭前田顯藏的執教首戰碰韓國由WKBL職業隊KB之星，比賽一路拉鋸，中華藍靠第四節末一波8：0攻勢奠定勝基，最終以75：69收下勝利。

前田顯藏今年3月正式受中華籃協聘用來台，7月展開亞運集訓，瓊斯盃前曾率隊赴日移地訓練進行交流賽，今天瓊斯盃是率隊的第一場正式賽程。

首節中華藍取得19：15微幅領先，半場優勢縮小到34：33，第三節更被韓國8：0攻勢追平比分到41：41；中華藍靠陳晏宇跳投得手才終結進攻荒，彭曉彤節末再飆進三分球，中華藍回敬一波9：2攻勢，並帶著52：48領先進入決勝節。

林文佑第四節連打進兩球，34歲資深後衛彭詩晴拋投也得手，但韓國也緊咬比分，一度61：61追平。中華藍靠彭詩晴找到即將旅韓的韓雅恩籃下機會攻進超前球，蕭豫玟再補籃得手，黃鈴娟也破網，韓雅恩2罰也把握，中華藍打出一波8：0攻勢奠定勝基，56.1秒彭詩晴2罰追加保險分，韓雅恩連投帶罰再連下4分，中華藍最終就以75：69留下勝場。

中華藍4人得分兩位數，韓雅恩15分最高，蕭豫玟、彭詩晴和隊長黃鈴娟各10分，蕭豫玟還有12籃板和4阻攻，幫助地主籃板以48：28大勝韓國，不過中華藍也出現28次失誤。