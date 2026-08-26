聽新聞
0:00 / 0:00

瓊斯盃／末節8比0攻勢奠定領先 中華藍開幕戰退韓國

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
2026新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽26日起展開女子組賽程，中華藍隊首戰與韓國隊交手，藍隊總教練前田顯藏（中）在暫停空檔與隊員們擊掌致意。 中央社
2026新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽26日起展開女子組賽程，中華藍隊首戰與韓國隊交手，藍隊總教練前田顯藏（中）在暫停空檔與隊員們擊掌致意。 中央社

9月將出征名古屋亞運的中華女籃，今天以中華藍身份迎接瓊斯盃首戰，日籍新教頭前田顯藏的執教首戰碰韓國由WKBL職業隊KB之星，比賽一路拉鋸，中華藍靠第四節末一波8：0攻勢奠定勝基，最終以75：69收下勝利。

前田顯藏今年3月正式受中華籃協聘用來台，7月展開亞運集訓，瓊斯盃前曾率隊赴日移地訓練進行交流賽，今天瓊斯盃是率隊的第一場正式賽程。

首節中華藍取得19：15微幅領先，半場優勢縮小到34：33，第三節更被韓國8：0攻勢追平比分到41：41；中華藍靠陳晏宇跳投得手才終結進攻荒，彭曉彤節末再飆進三分球，中華藍回敬一波9：2攻勢，並帶著52：48領先進入決勝節。

林文佑第四節連打進兩球，34歲資深後衛彭詩晴拋投也得手，但韓國也緊咬比分，一度61：61追平。中華藍靠彭詩晴找到即將旅韓的韓雅恩籃下機會攻進超前球，蕭豫玟再補籃得手，黃鈴娟也破網，韓雅恩2罰也把握，中華藍打出一波8：0攻勢奠定勝基，56.1秒彭詩晴2罰追加保險分，韓雅恩連投帶罰再連下4分，中華藍最終就以75：69留下勝場。

中華藍4人得分兩位數，韓雅恩15分最高，蕭豫玟、彭詩晴和隊長黃鈴娟各10分，蕭豫玟還有12籃板和4阻攻，幫助地主籃板以48：28大勝韓國，不過中華藍也出現28次失誤。

瓊斯盃 韓國 亞運 籃球

延伸閱讀

瓊斯盃保底四強美意變笑話 中華籃協什麼都想兼顧卻全盤皆輸

瓊斯盃／南韓轟15記三分彈退美奪冠軍 哈蒙斯獲選大會MVP

瓊斯盃／菲律賓6勝1敗=第五名 「表弟」卡森斯挺SGA：這是什麼邏輯？

瓊斯盃／中華藍保送4強溝通落差 籃協承諾將檢討

相關新聞

籃球／瓊斯盃男籃保底賽制引菲律賓不滿 李洋籲別失信於國際

瓊斯盃男子組賽事在日前爆發賽制爭議，引發菲律賓代表隊的不滿，運動部部長李洋在今天出席立法院教育及文化委員會審查「電子競技運動發展基本法草案」會前受訪時表示，運動部過去幾天一直在與籃協進行溝通，並希望這類國際性邀請賽不要失信於國際。

瓊斯盃／28失誤仍贏球 中華隊新教頭奪執教首勝：很好的學習

中華女籃日籍總教練前田顯藏今年3月正式受中華籃協聘用來台，7月展開亞運集訓，今天首度率隊在瓊斯盃出賽，面對韓國WKBL冠軍隊KB之星，雖出現28次失誤，仍以75：69奪勝，讓前田顯藏直呼是很好的學習。

瓊斯盃／末節8比0攻勢奠定領先 中華藍開幕戰退韓國

9月將出征名古屋亞運的中華女籃，今天以中華藍身份迎接瓊斯盃首戰，日籍新教頭前田顯藏的執教首戰碰韓國由WKBL職業隊KB之星，比賽一路拉鋸，中華藍靠第四節末一波8：0攻勢奠定勝基，最終以75：69收下勝利。

瓊斯盃／「不安於現狀」 徐詩涵下周展開旅外生涯

杭州亞運3對3國手徐詩涵，結束今年瓊斯盃就要展開新旅程，她已和WCBA遼寧隊簽約，下月就要飛去新東家報到，瓊斯盃成為她短時間內和台灣球迷見面的舞台，也成自我的測試機會。

瓊斯盃／首戰碰黎巴嫩國家隊 女閃電俠坦言會緊張

中華白今天在瓊斯盃女籃擔綱首戰主角，但三分球42投僅7中下以57：74敗給黎巴嫩國家隊，中華白教練林紀妏坦言球員經驗確實不夠好，今天是很好的經驗學習。

瓊斯盃／中華藍保送4強溝通落差 籃協承諾將檢討

針對中華藍隊保送瓊斯盃男子組4強引發爭議，中華籃協今天再度透過聲明重申，強調各隊已在賽前得知特殊賽制，只是這次反映出溝通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。