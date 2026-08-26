瓊斯盃／「不安於現狀」 徐詩涵下周展開旅外生涯

杭州亞運3對3國手徐詩涵，結束今年瓊斯盃就要展開新旅程，她已和WCBA遼寧隊簽約，下月就要飛去新東家報到，瓊斯盃成為她短時間內和台灣球迷見面的舞台，也成自我的測試機會。

「很開心紀妏姐（中華白總教練）在接下任務後就邀請我加入這個隊，打完就要馬上出國。」徐詩涵透露，下周就要飛往遼寧，旅外前希望透過瓊斯盃帶領中華白，凝聚團隊，「我到WCBA也是打控球後衛，發號施令，瓊斯盃是很好學習機會，對到（Morgan Jones）這樣的選手，也有打過WCBA ，很好的測試。」

上月剛過26歲的徐詩涵透露，2022年入選3對3國手後有不少出國機會，當時就漸漸嚮往到海外打球，「我自己想說趁年輕，我想要多讓自己有這份履歷，我的個性就是比較不會安於現狀。」

不過當時和中華電信還有合約，直到這季合約走完，電信也很鼓勵她圓夢後帶著經驗再回來，加上遼寧釋出很大誠意，讓她在試訓過另外兩支WCBA球隊後決定和遼寧簽約。

徐詩涵笑說，已經和很多WCBA的前輩們請教，「很多姊姊都給我很多建議，說妳第一年一定要有數據，就不要去太多有國家隊成員的隊裡，因為她們國家隊實力跟不是國家隊差滿多，所以妳如果到很多國家隊，可能上場的機會就不會這麼多。」

在遼寧將擔綱控球後衛角色，徐詩涵目標和外援好好搭配，幫助剛從二級升到一級的遼寧能站穩前8強的位置。