快訊

流浪教師存零股翻身！股票市值破億元 到手股息逼近400萬

街頭坐牢？公館柵欄圈地吸菸區遭諷監獄 蔣萬安下令全拆掉

瓊斯盃／「不安於現狀」 徐詩涵下周展開旅外生涯

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
徐詩涵（右）成中華白老大姐。圖／中華籃協提供
徐詩涵（右）成中華白老大姐。圖／中華籃協提供

杭州亞運3對3國手徐詩涵，結束今年瓊斯盃就要展開新旅程，她已和WCBA遼寧隊簽約，下月就要飛去新東家報到，瓊斯盃成為她短時間內和台灣球迷見面的舞台，也成自我的測試機會。

「很開心紀妏姐（中華白總教練）在接下任務後就邀請我加入這個隊，打完就要馬上出國。」徐詩涵透露，下周就要飛往遼寧，旅外前希望透過瓊斯盃帶領中華白，凝聚團隊，「我到WCBA也是打控球後衛，發號施令，瓊斯盃是很好學習機會，對到（Morgan Jones）這樣的選手，也有打過WCBA ，很好的測試。」

上月剛過26歲的徐詩涵透露，2022年入選3對3國手後有不少出國機會，當時就漸漸嚮往到海外打球，「我自己想說趁年輕，我想要多讓自己有這份履歷，我的個性就是比較不會安於現狀。」

不過當時和中華電信還有合約，直到這季合約走完，電信也很鼓勵她圓夢後帶著經驗再回來，加上遼寧釋出很大誠意，讓她在試訓過另外兩支WCBA球隊後決定和遼寧簽約。

徐詩涵笑說，已經和很多WCBA的前輩們請教，「很多姊姊都給我很多建議，說妳第一年一定要有數據，就不要去太多有國家隊成員的隊裡，因為她們國家隊實力跟不是國家隊差滿多，所以妳如果到很多國家隊，可能上場的機會就不會這麼多。」

在遼寧將擔綱控球後衛角色，徐詩涵目標和外援好好搭配，幫助剛從二級升到一級的遼寧能站穩前8強的位置。

徐詩涵（右）被瓊斯架拐子。圖／中華籃協提供
徐詩涵（右）被瓊斯架拐子。圖／中華籃協提供

瓊斯盃 不安 亞運 籃球

延伸閱讀

瓊斯盃／首戰碰黎巴嫩國家隊 女閃電俠坦言會緊張

瓊斯盃保底四強美意變笑話 中華籃協什麼都想兼顧卻全盤皆輸

亞運射箭／反曲弓添新血 鄭祥輝「大心臟」扛第3棒沒在怕

高國豪圈粉！瓊斯盃是台灣籃壇世紀資產 不是世代悲歌

相關新聞

籃球／瓊斯盃男籃保底賽制引菲律賓不滿 李洋籲別失信於國際

瓊斯盃男子組賽事在日前爆發賽制爭議，引發菲律賓代表隊的不滿，運動部部長李洋在今天出席立法院教育及文化委員會審查「電子競技運動發展基本法草案」會前受訪時表示，運動部過去幾天一直在與籃協進行溝通，並希望這類國際性邀請賽不要失信於國際。

瓊斯盃／「不安於現狀」 徐詩涵下周展開旅外生涯

杭州亞運3對3國手徐詩涵，結束今年瓊斯盃就要展開新旅程，她已和WCBA遼寧隊簽約，下月就要飛去新東家報到，瓊斯盃成為她短時間內和台灣球迷見面的舞台，也成自我的測試機會。

瓊斯盃／首戰碰黎巴嫩國家隊 女閃電俠坦言會緊張

中華白今天在瓊斯盃女籃擔綱首戰主角，但三分球42投僅7中下以57：74敗給黎巴嫩國家隊，中華白教練林紀妏坦言球員經驗確實不夠好，今天是很好的經驗學習。

瓊斯盃／中華藍保送4強溝通落差 籃協承諾將檢討

針對中華藍隊保送瓊斯盃男子組4強引發爭議，中華籃協今天再度透過聲明重申，強調各隊已在賽前得知特殊賽制，只是這次反映出溝通...

瓊斯盃／地主找不到準星 中華白17分差吞首敗

瓊斯盃女籃今天在新莊體育館點燃戰火，打頭陣的地主中華白，今天在外線命中率僅1成7下一路落後黎巴嫩隊，儘管一度將差距縮小到個位數，但第四節進攻又當機，最終以57：74吞敗。

TPBL／攻城獅迎多元戰將 204公分新洋將報到

新竹御嵿攻城獅隊今天宣布與洋將奧獅頓（Justin Alston）完成簽約。奧獅頓現年32歲，身高204公分、體重104公斤，上賽季效力於土耳其BSL聯賽，球團盼新成員能以多元得分手段為團隊帶來能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。