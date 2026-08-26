瓊斯盃／首戰碰黎巴嫩國家隊 女閃電俠坦言會緊張

中華白今天在瓊斯盃女籃擔綱首戰主角，但三分球42投僅7中下以57：74敗給黎巴嫩國家隊，中華白教練林紀妏坦言球員經驗確實不夠好，今天是很好的經驗學習。

中華白以明年可能參加世大運的球員為主體，搭配徐詩涵、林佳蓉和外籍生圖塔妮，不過今天碰黎巴嫩被打出14：0的開局猛攻，加上自身三分球命中率不佳，一路落後下吞下首敗。

今年3月率世新大學UBA奪冠的林紀妏提到，黎巴嫩有身高優勢，還有188公分的美籍女將瓊斯（Morgan Jones）助拳，反觀自家球隊的中鋒林蝶、廖瑋晴和卓敬都受傷，瓊斯盃都無法上陣，對戰力有一定影響。

中華白今天外線出手數比兩分球還多，林紀妏表示，有提醒球員多分享球，「今天手感確實冰冷，空檔機會有出來，對手比較高大，補防後外線有比較多的空檔。這就是年輕球員要學習的東西，有強度、有對抗時，怎麼在每個球的專注度和命中率要提升。」

中華白今天沒有球員得分上兩位數，拿下9分已是全隊最高的「閃電俠」宋瑞蓁說：「第一場很緊張，對方是國家隊，不過經驗不足更應該勇敢進攻籃框，多講話，多溝通，希望下一場對日本不要因為對手實力好就畏懼，要勇敢突破進攻。」

黎巴嫩教練卡波蓋揚米（Eleni Kapogianni）接下黎巴嫩總教練僅3周，3年前曾率伊朗隊來台參賽的她表示，參加瓊斯盃是球隊很好的測試，「這個比賽是看我們程度到哪，能走到哪，我們有很長的路要走。」今天雖奪勝，她認為球隊的抗壓性、籃板和一對一防守都要修正，相信每場比賽會愈打愈好。

美籍的瓊斯（Morgan Jones）今天攻下全場最高26分，卡波蓋揚米讚瓊斯在得分、籃板、防守都有表現，會持續觀察她的狀態。

今天為黎巴嫩貢獻15分的阿爾（Rebecca Akl）開頭就先用中文說「你好」，接續提到這是黎巴嫩女籃首度參加瓊斯盃，「這是我們的新里程碑，很開心能參賽。我們開賽打得很好，但不夠穩定。」她也提到，還是適應新的教練團，今天團隊表現不夠穩定，防守籃板要鞏固更好，且要40分鐘都保持更專注。