瓊斯盃／地主找不到準星 中華白17分差吞首敗

瓊斯盃女籃今天在新莊體育館點燃戰火，打頭陣的地主中華白，今天在外線命中率僅1成7下一路落後黎巴嫩隊，儘管一度將差距縮小到個位數，但第四節進攻又當機，最終以57：74吞敗。

中華白4分52秒就團犯5次，加上前7投都落空，被打出0：14猛攻，直到4分40秒陳昱潔投進弧頂三分球才止住得分荒，但首節仍陷入10：23落後。

第二節尾聲，中華白163公分的後衛李恩芯點掉188公分瓊斯（Morgan Jones）的球，快攻上籃成第二節尾聲亮點，但半場仍陷入22：38落後。

中華白上半場三分球17投僅1中，不過第三節宋瑞蓁和陳昱潔外線接連進球，助隊打出一波8：3攻勢，但瓊斯外線破網、切入站上罰球線，助隊三節打完仍握有11分優勢。

第四節中華白又陷入得分荒，讓黎巴嫩差距超過20分；中華白雖有林佳蓉、李恩芯和李貞誼連三顆外線破網，但原本落後分數過大下，最終仍以57：74吞敗。

中華白今天團隊三分球42投7中，命中率僅1成67，全隊沒人得分兩位數，陳昱潔和宋瑞蓁9分已是全隊最高；黎巴嫩以瓊斯26分最佳。