瓊斯盃／中華藍保送4強溝通落差 籃協承諾將檢討

針對中華藍隊保送瓊斯盃男子組4強引發爭議，中華籃協今天再度透過聲明重申，強調各隊已在賽前得知特殊賽制，只是這次反映出溝通落差，「會檢討並持續改善。」

第45屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽日前剛結束男子組賽事，然而預賽分組墊底的中華藍隊，受惠賽制的「單行法」保送晉級4強，引發外界熱議，其中尋求3連霸的菲律賓SGA無緣躋身4強，成為最大苦主。

中華民國籃球協會今天再發聲明，透過完整時間軸回溯與各隊賽制通知過程，早在7月30日上午就藉由通訊軟體WhatsApp將男子組更新版賽程及賽制說明文件，傳送給菲律賓隊總教練張念財，該份文件除有完整比賽日程，還包含分組、預賽、排名賽及4強晉級方式等內容。

中華籃協指出，接著也陸續將相關文件傳送給日本隊、韓國原州DB新世代，並在8月14日的瓊斯盃領隊會議再次就正式比賽前的賽程、賽務及相關執行事項進行確認，因此各隊在賽事開打前收到正式或更新版賽程文件，而且傳送文件也有載明相關晉級方式。

中華籃協補充，國際賽事籌辦過程中，資訊的提供不僅要做到「有通知」，更應該做到清楚、即時，並確認所有參賽單位充分理解，因此對這次反映出的溝通落差，將會檢討並持續改善，但對於出現「參賽隊伍事前完全未獲知賽制」說法，也有責任依據實際通訊紀錄向所有人完整說明。