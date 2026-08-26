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瓊斯盃／中華藍保送4強溝通落差 籃協承諾將檢討

中央社／ 新北26日電
瓊斯盃男子組，中華藍隊保底4強，最後獲第三名。 中華籃協提供
瓊斯盃男子組，中華藍隊保底4強，最後獲第三名。 中華籃協提供

針對中華藍隊保送瓊斯盃男子組4強引發爭議，中華籃協今天再度透過聲明重申，強調各隊已在賽前得知特殊賽制，只是這次反映出溝通落差，「會檢討並持續改善。」

第45屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽日前剛結束男子組賽事，然而預賽分組墊底的中華藍隊，受惠賽制的「單行法」保送晉級4強，引發外界熱議，其中尋求3連霸的菲律賓SGA無緣躋身4強，成為最大苦主。

中華民國籃球協會今天再發聲明，透過完整時間軸回溯與各隊賽制通知過程，早在7月30日上午就藉由通訊軟體WhatsApp將男子組更新版賽程及賽制說明文件，傳送給菲律賓隊總教練張念財，該份文件除有完整比賽日程，還包含分組、預賽、排名賽及4強晉級方式等內容。

中華籃協指出，接著也陸續將相關文件傳送給日本隊、韓國原州DB新世代，並在8月14日的瓊斯盃領隊會議再次就正式比賽前的賽程、賽務及相關執行事項進行確認，因此各隊在賽事開打前收到正式或更新版賽程文件，而且傳送文件也有載明相關晉級方式。

中華籃協補充，國際賽事籌辦過程中，資訊的提供不僅要做到「有通知」，更應該做到清楚、即時，並確認所有參賽單位充分理解，因此對這次反映出的溝通落差，將會檢討並持續改善，但對於出現「參賽隊伍事前完全未獲知賽制」說法，也有責任依據實際通訊紀錄向所有人完整說明。

中華籃協第45屆瓊斯盃賽制通知情形說明：

針對近期外界關心「參賽隊伍是否於賽前獲知本屆瓊斯盃賽制」一事，中華籃協已重新整理 FIBA 往返信件，以及與各參賽隊伍之通訊紀錄，說明如下：

🏀 賽事認可程序

6月29日

籃協向 FIBA 提交第45屆瓊斯盃賽事認可申請及相關資料，後續並依 FIBA 要求持續補件。

7月27日

FIBA 通知審查已進入「final stages」，正式 Recognition Letter 將於數日內發出。

7月29日

FIBA 正式核發本屆瓊斯盃賽事認可。

📌 各隊賽程及賽制通知紀錄

7月30日｜菲律賓隊

上午9時34分，籃協透過 WhatsApp 將男子組更新版賽程及賽制說明文件傳送予菲律賓隊總教練 Charles Tiu（張念財），並註明為「updated version」。

該份文件除完整比賽日程外，在「Notes」欄位中已明列 Competition Format，包括分組、預賽、排名賽及四強晉級方式等內容。

上午9時38分，Charles Tiu 於同一對話中回覆，雙方後續亦持續進行賽務資訊聯繫。

7月31日｜日本隊

晚間8時24分，籃協於 LINE 群組向日本隊大木瀨音（Seoto Oki）、Takuya Nishimura 等隊職員傳送男子組更新版賽程 PDF，並告知：

「The schedule has changed.」

該份文件同樣載有 Competition Format 及相關晉級方式。

晚間8時57分，大木瀨音回覆已收到資料，並表示將相關資訊轉知球隊工作人員。

8月4日｜韓國隊

中午12時26分，Wonju DB Promy Basketball Team 主動來信確認賽程及相關賽務安排。

籃協於同日回覆：

「yes. attach with the fixed schedule.」

並隨信提供男子組正式賽程及賽制文件。

附件除完整賽程外，同樣於「Notes」中載明 Competition Format 及四強晉級方式。

8月14日｜領隊會議

上午10時30分，本屆瓊斯盃召開領隊會議，就正式比賽前之賽程、賽務及相關執行事項進行確認。

關於這次的討論，我們希望把事實說清楚

從上述通訊紀錄可以確認：

菲律賓、日本及韓國隊均於賽事開打前收到正式或更新版賽程文件，而所傳送的文件中，均已載明 Competition Format 及相關晉級方式。

籃協理解，國際賽事籌辦過程中，資訊的提供不僅要做到「有通知」，更應該做到清楚、即時，並確認所有參賽單位充分理解。

因此，對於這次事件所反映出的溝通落差，我們會檢討並持續改善；但對於近期所出現「參賽隊伍事前完全未獲知賽制」的說法，我們也有責任依據實際通訊紀錄，向所有關心瓊斯盃的球迷及參賽隊伍完整說明。

謝謝所有參賽球隊以及球迷對瓊斯盃的關心與指教。

瓊斯盃 溝通 籃球

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