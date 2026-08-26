TPBL／攻城獅迎多元戰將 204公分新洋將報到

新竹御嵿攻城獅隊今天宣布與洋將奧獅頓（Justin Alston）完成簽約。奧獅頓現年32歲，身高204公分、體重104公斤，上賽季效力於土耳其BSL聯賽，球團盼新成員能以多元得分手段為團隊帶來能量。

奧獅頓擁有豐富的歐洲聯賽征戰經歷，上季在土耳其BSL聯賽繳出場均7.7分、3.6籃板，並維持38%的三分球命中率；而在24-25賽季效力以色列聯賽期間，更繳出場均15.2分、5.1籃板的亮眼數據，該季三分球命中率更高達4成64，展現高水準的外線投射能力。

對於奧獅頓的加入，張樹人總經理說：「奧獅頓同時兼具出色的機動性與優異的外線投射能力，在進攻端能有效拉開團隊空間，還能勝任四號、五號的位置。加上德魯、辛巴與迪亞洛，這四位洋將讓教練團可以有更多元的陣容選擇。」

奧獅頓來自美國華盛頓特區，職業生涯足跡遍及葡萄牙、匈牙利、立陶宛、希臘、以色列及土耳其等多國高強度聯賽，威森總教練說：「這些高水準的聯賽經驗也是我們網羅他的主因之一，他的得分手段多元，包含禁區終結與三分外線的破壞力。同時他也是一位優秀的團隊球員，特別是他在場上為團隊帶來的能量！」

奧獅頓已於今天抵台加入團隊，他興奮地說：「非常開心能加入攻城獅這個充滿熱情的團隊，因為過去在歐洲多國聯賽累積了豐富的征戰經驗，我認為我能快速的融入攻城獅的團隊球風。希望我的加入能為攻城獅帶來滿滿的能量，新賽季我會全力以赴，非常期待能盡快在主場與各位獅紫軍見面！」