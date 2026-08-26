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PLG／ 李家瑞續留新竹 轉戰洋基工程補齊鋒線深度

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李家瑞正式加盟洋基工程隊。圖／洋基工程隊提供
李家瑞正式加盟洋基工程隊。圖／洋基工程隊提供

PLG洋基工程隊今天宣布，正式簽下前鋒李家瑞，期待透過他優異的機動性與豐富賽事經驗，有效提升本土鋒線深度。

現年31歲的李家瑞，學生時期就讀基隆商工，畢業後便投入SBL賽場，先後效力金門酒廠、九太科技。2020年加入新竹攻城獅，成為創隊成員之一，並在新竹征戰六個賽季。身高200公分的李家瑞除了具備良好的移動能力，也能透過外線投射、面框進攻及防守拚勁，為團隊提供更多戰術選擇。

洋基工程球團表示，李家瑞擁有多年職業賽事經驗，對於比賽節奏與場上角色已有成熟理解，相信他能迅速融入團隊。同時也期待他運用自身條件與經驗，強化球隊鋒線輪替、籃板鞏固與進攻多樣性，協助年輕球員成長，在新賽季為團隊帶來良好的化學效應。

李家瑞表示，「很開心能加入洋基工程籃球隊，也很珍惜能夠繼續在新竹打球的機會。希望能把過去累積的經驗帶進團隊，用積極的態度面對訓練和比賽，和隊友一起為新賽季全力以赴。」

洋基 新竹 工程 籃球

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