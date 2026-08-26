籃球／籃協爆資金爭議 李洋籲接任協會理事長要有還債決心

中華籃球協會今年進行改選後至今爭議不斷，昨天更遭到媒體爆料協會資金未如期挹注等問題，導致亞運後運作可能出現問題，運動部部長李洋今天於立法院受訪時表示，確實有幾個協會在資金上有需要精進的空間，也呼籲有負債的協會理事長在接任時，務必要有還債的決心。

籃協5月底改選後由現任國際中橡集團董事長辜公怡接任理事長，卻遭到媒體報導，原先希望他能「帶錢上任」填補籃協5000萬元的財務黑洞未能實現，反而要求理、監事協助募款引發不滿，導致籃協新團隊在推動改革上陷入困境。

對於籃協的資金爭議，李洋直言確實有幾個協會在資金上確實有需要精進的空間，運動部在後續核銷上也會更加明確，「我想除了籃協以外的話，我相信很有幾個協會在資金上面，我想都有需要精進的空間。那運動部的話也希望說，在後續的一些與各個協會的核銷，我們都需要更加的明確。那也希望協會在自己的資資金控管以及自治能力要更加提升，那我們運動部絕對會來協助各個協會。」

談到單項協會的負債問題，李洋也說：「協會的負債問題，讓每一任理事長和秘書長都必須面臨還債問題，也很仰賴他們的自籌款能力，所以我覺得後續要擔任協會理事長或是秘書長的話，請他務必要有這個決心，可以來還債，這是非常重要的。」