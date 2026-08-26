籃球／瓊斯盃男籃保底賽制引菲律賓不滿 李洋籲別失信於國際

瓊斯盃男子組賽事在日前爆發賽制爭議，引發菲律賓代表隊的不滿，運動部部長李洋在今天出席立法院教育及文化委員會審查「電子競技運動發展基本法草案」會前受訪時表示，運動部過去幾天一直在與籃協進行溝通，並希望這類國際性邀請賽不要失信於國際。

瓊斯盃男籃賽事在周日落幕，對於今年賽制改制並讓中華藍保底晉級4強，一度引發菲律賓的不滿，並直指在首場比賽對戰南韓代表隊吞敗後才接獲通知，儘管籃協在第一時間就透過聲明致歉並說明事發經過，但仍是無法平息菲律賓隊的不滿。

對於這次瓊斯盃的賽制爭議，運動部部長李洋在今天於立法院受訪時表示，「這幾天我們一直有跟籃協溝通，這次在賽制更改部分，我們還是要請他們在這種國際性的邀請賽不要失信於國際，我們也相信籃協後續一定會有一些精進的作為。也請各位，今天就是瓊斯盃女籃開賽，希望各位民眾能夠進場支持。」