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籃球／北市大盃邀請賽登場 8大專男籃勁旅同場競技

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第二屆北市大盃籃球邀請賽本周在北市大天母體育館舉行。圖／大會提供
第二屆北市大盃籃球邀請賽本周在北市大天母體育館舉行。圖／大會提供

「2026第二屆北市大盃籃球邀請賽」自8月24日至8月30日於台北市立大學天母體育館開賽，更於今午後隆重辦理開幕儀式。延續去年暑假首屆辦理的成果，由台北市大作為地主，邀集國立體大、台灣藝大、健行科大、輔仁大學、台灣師大、義守大學、台灣大學計8支大專男籃勁旅參賽，盼透過連續7天的循環賽制，不只作為隊伍之間的友誼交流，更提供各隊作為開學前的暑訓驗收與檢視。

體育學院院長周建智表示，「首先，非常感謝台北市立大學邱英浩校長，長年對學校體育運動發展的大力支持。方得以讓今年第二屆北市大盃能順利地延續辦理。」

作為主辦方，北市大總教練范峻誠於今天亦坦言，「每年暑假都是各個學生運動隊伍非常重要的集訓與調整期，但這期間國內大專院校賽事並不多，選手能實戰磨練的機會也相對較少，也因此，北市大盃正希望藉此打造交流與競技平台，更與大專隊伍們保持友好關係。天母體育館一直以來都是許多重要賽事與國際賽事舉辦的場館，我們都期許北市大盃能夠持續辦理下去，未來甚至有機會逐步提升規模，成為更具代表性的籃球賽事，甚至朝向國際賽事的方向發展。」

北市大男籃於上賽季UBA勇闖公開二級總冠軍戰，並收取亞軍於今年新賽季重返一級舞台，應屆畢業的主力球員馬友程，更在今夏台灣職籃新人選秀會上以次輪第3順位獲得中信特攻隊青睞。持續提供學生運動培育完整的教學設備與環境資源，北市大盃今年辦理上也添加逐場LIVE轉播、三分球挑戰賽與現場攤位。

籃球 北市 大專

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