TPBL／雲豹和滋賀湖泊交流賽 高錦瑋、游艾喆正面對決

桃園台啤永豐雲豹隊將在9月6日下午2點於桃園北科附工活動中心，與日本B.LEAGUE一級球隊滋賀湖泊隊進行季前交流賽，滋賀湖泊當家後衛正是中華隊國手游艾喆，這場交流賽將上演游艾喆和高錦瑋的「國家隊後衛對決」。

高錦瑋與游艾喆都出身自HBL強權能仁家商，近年也多次攜手披上國家隊戰袍為國征戰。高錦瑋上季場均繳出14.6分、4.9助攻、3.9籃板及1.1抄截，榮獲TPBL年度最有價值球員殊榮；游艾喆上季效力滋賀湖泊則有7.3分、6.4助攻、1.7抄截的全面表現，其助攻高居全聯盟第二、抄截則名列第四。

即將與昔日高中隊友對決，高錦瑋說：「非常期待這次交流賽，這不只是個人競爭，更期待台日球隊文化與球風的交流。能在台灣舉辦這樣的賽事非常難得，無論作為球員或球迷都非常興奮。」高錦瑋也透露，休賽季重點在於傷勢復原與計畫性增重，目前體重已創生涯新高，對抗性也有提升，他也笑說：「現在是我人生最重的時候，有些衣服都變小件了。」

雲豹新洋將莫騰（Brock Motum）也將迎戰前東家，莫騰曾於2023-24賽季幫助滋賀湖泊奪得B聯盟二級冠軍並升上一級聯盟。將首度代表雲豹出賽的莫騰說：「這是我加入雲豹後的首場公開賽，是認識隊友、融入攻守系統的好機會。過去我在滋賀有美好的回憶，很高興能與前隊友和教練在台灣相聚，到時候我也會全力以赴拿出最好的表現。」

雲豹總經理顏行書表示，球隊將於近期陣容陸續到齊後正式開訓，期望透過與日本球隊的交手機會磨合新陣容，總教練羅德爾以及教練團也將按部就班調整團隊戰力。

顏行書近一步指出，球隊將在聯盟官辦熱身賽前共安排六場熱身賽，其中包含下週與滋賀湖泊的賽事，還有9月12號與熊本Volters邁入第四年的交流賽，期盼透過高強度的實戰，循序漸進調整本土球員與新外援的配合，在新賽季來臨前調整至最佳狀態。

本次交流賽將於9月6日下午1點起開放現場售票與觀眾進場，門票採現場販售，票價統一為200元；球團也特別推出在地與季票會員福利，前100名出示2025-26賽季季票憑證的會員，以及前50名憑相關證件的北科附工師生，皆可享有免費進場優惠，邀請球迷與師生踴躍前來共襄盛舉。