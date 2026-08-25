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TPBL／前特攻洋將葛瑞菲加盟戰神 誓言助隊衝擊隊史首冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
葛瑞菲加盟台北台新戰神隊。圖／台新育樂隊提供
葛瑞菲加盟台北台新戰神隊。圖／台新育樂隊提供

台北台新戰神隊今天宣布美國籍大前鋒葛瑞菲（Bryan Griffin）正式加盟，現年28歲的葛瑞菲身高203公分，自2021年開啟職業生涯，征戰歐洲各國聯賽，近年於台灣、南韓與土耳其等地出賽。

台北戰神營運長楊勝凱表示，葛瑞菲有出色的身體素質，可以有效帶動團隊場上的節奏，「他是一名團隊型球員，兼具速度與身材條件，相信他能夠與後衛群有很好的搭配，也很快就能融入體系。」

葛瑞菲於2024-25賽季效力於TPBL中信特攻，例行賽出賽7場，場均攻下13.9分、11.1籃板，曾在面對新北國王比賽中攻下26分、15籃板，積極衝搶籃板的拚勁，讓人留下深刻印象。

重新回到熟悉的台灣賽場，葛瑞菲談到，自己與家人都很享受在台灣的生活，也一直盼望能再次回到這裡，「這次的感受很不一樣，現在的我累積了更多經驗，也成為一名更成熟的球員，我很期待讓大家看到不同的自己。」

以爆發力十足的灌籃與高機動性著稱，葛瑞菲認為自己的運動能力與場上多功能性是最大優勢，也能依照球隊需求調整自己的角色，「無論是籃下終結、快攻跑動，或是團隊需要帶來活力與能量，我都會盡我所能全力幫助球隊贏球。」

葛瑞菲已迫不及待迎接新賽季，並將幫助戰神拿下總冠軍視為唯一目標。他期待盡快與隊友及教練團見面、培養默契，「希望大家都能保持健康，一起為戰友帶來一個特別且難忘的賽季。」

TPBL 特攻 土耳其 籃球

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