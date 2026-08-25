PLG／艾倫再度回鍋台籃 加盟台鋼獵鷹助陣東超

PLG台鋼獵鷹隊今天宣布，正式簽下身高213公分、來自英國並歸化伊朗籍的中鋒艾倫（Aaron Geramipoor），成為陣中第四名洋將，將以亞洲外援身分代表球隊出戰東亞超級聯賽（EASL）。

艾倫過去曾先後效力台中太陽、高雄全家海神及台北富邦勇士隊，對台灣籃壇並不陌生，他擁有豐富的國際賽經驗，曾代表伊朗征戰世界盃與奧運，可望為獵鷹禁區增添高度、經驗及攻防能量。

談到加盟獵鷹，艾倫表示，自己能為球隊帶來力量、全面身手與高籃球智商。身為經驗豐富的球員，他始終以高標準要求自己，也有信心在攻守兩端帶給對手威脅。過去幾個月，他曾多次與總教練柯納（Raoul Korner）深入交流，雙方理念十分契合，成為他決定加盟的關鍵因素。

艾倫盼抵台後盡快融入教練團及隊友，並與昔日隊友白薩（Bayasgalan Delgerchuluun）重聚，再現助攻與暴扣的精彩配合。他透露，白薩對球團給予高度評價，也讓他對加盟獵鷹充滿信心。

柯納提到，艾倫上賽季效力勇士時曾扮演亞外角色，並證明自己能在這個層級的賽事中為球隊提供實質幫助。他的加入將提升獵鷹征戰東超的陣容深度，球隊也能從他過去的比賽經驗中獲益。