瓊斯盃／中華藍保底4強惹議 籃協再發聲明7月30日已通知日韓菲三國

瓊斯盃男子組賽事，因中華藍隊保障四強的賽制近日內引發爭議，中華籃協在今天晚間再度對此特別澄清，已在7月30日通知與中華藍隊同組的日、韓、菲三國，告知本屆將採取此特殊賽制，並非網路誤傳是外隊抵台後才得知藍隊享有保障晉級的權利。

中華籃協指出，在瓊斯盃比賽時程確認後，即在6月29日發函FIBA告知本屆比賽資訊，其中就有說明中華藍隊將享有保障晉級四強的條例，7月30日對戰組合確認後，也有通知與藍隊同組的日韓菲三隊，提供給各隊的賽程表內均有說明，中華藍隊將自動取得A組晉級四強席位，當時除南韓外，另二隊並無表示異議。

昨天循環賽程結束後，男子A組在比較勝負分後確定由南韓取得四強席位，菲律賓落入5-6名排名賽，引發賽制規劃及外隊通知上的爭議，中華籃協特別做以上澄清，在賽程出爐後即已告知各參賽外隊，並無臨時更改賽制或是未通知之情事。