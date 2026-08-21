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瓊斯盃／首節就領先23分 日本大勝馬來西亞第7名作收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本新井樂人（中）拿下13分。圖／中華籃協提供
日本新井樂人（中）拿下13分。圖／中華籃協提供

瓊斯盃男子組賽事在昨天進行完分組賽後，今天則是展開5至8名排名賽，其中在7、8名排名賽中就由日本出戰馬來西亞，日本在首節就取得23分領先優勢的情況下，最終也以88：59大勝馬來西亞，收下本屆賽事第7名。

今年以國家隊「2.5軍」為班底來台參賽的日本，主要成員以職業聯賽年輕球員為主體，不過這次瓊斯盃他們也打出年輕球隊該有的拚勁，除了在分組賽首戰與中華藍拉鋸外，面對菲律賓SGA、南韓原州DB新世代也都能與對手拉鋸，並且在第二次與中華藍的對戰中以28分差距取勝。

在今天的7、8名排名戰中，日本也再度展現潛力，尤其是這次瓊斯盃表現亮眼的新井樂人單節投進2記三分球，加上混血長人渡邉伶音也在有亮眼表現，幫助日本在首節打完就取得33：10的大幅領先。

儘管後三節馬來西亞急起直追，但在首節落後分數過大的情況下，最終仍是以29分差距不敵日本，本屆瓊斯盃以墊底作收，至於拿下第7名的日本共計4人得分上雙，其中包括新井樂人與小澤飛悠皆攻下13分，三谷桂司朗與渡邉伶音分別拿下12分與10分。

瓊斯盃 日本 馬來西亞 籃球

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