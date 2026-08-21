籃球／陳盈駿公益行動前進蘭嶼 以籃球走進離島陪伴學童

旅外籃球好手陳盈駿持續投入公益行動，2021年發起的「HAVE A NICE RAY 公益關懷活動」，今年再度走進偏鄉，於8月19日至21日首度前進台東蘭嶼，透過籃球活動、互動交流及靜態課程，與當地國小、國中及高中學生相聚，讓籃球成為連結彼此的起點，也為孩子帶來不同於日常的運動體驗。

「HAVE A NICE RAY 公益關懷活動」自2021年啟動，過去曾走訪桃園、新竹、苗栗及台東等地。陳盈駿希望透過自身在籃球場上的經驗與影響力，將運動帶來的正向價值帶給更多孩子，即使職業賽季與行程繁忙，他仍持續尋找機會投入公益，讓這項從籃球出發的行動逐步走進不同地區，也成為他長期回饋社會的重要方式。

今年活動首度選擇蘭嶼作為目的地，此次陳盈駿也特地邀請學弟林俊吉一同參與，和孩子們在球場上交流。三天活動依學生年齡安排不同內容，前兩日分別進行國中、高中及國小組籃球活動，透過籃球教學、分組練習與互動遊戲，讓孩子在實際參與中感受運動樂趣，最後一天則安排國小及國中學生進行靜態課程，延續前兩日的交流與互動。對兩位職業選手而言，來到蘭嶼不只是把籃球帶到離島，更希望透過幾天的相處，讓孩子有機會接觸不同的籃球經驗，也在運動中找到屬於自己的樂趣與自信。

從學生時期一路走上職業舞台，籃球一直是陳盈駿成長過程中重要的一部分，他深知一個教練、一位前輩，甚至一次被鼓勵的經驗，都可能在孩子心中留下長遠的影響，因此「HAVE A NICE RAY」不只是籃球教學，而是希望透過實際的交流與陪伴，將自己一路走來累積的經驗分享給下一代，鼓勵孩子勇敢嘗試、找到自己的方向，也讓運動成為成長過程中的一份支持。

本次公益行動也獲得多方夥伴響應支持，NIKE以運動為核心，提供運動服飾、專業裝備及生活配件，為孩子們補給迎接球場挑戰的實用裝備；乖乖也準備零食共襄盛舉，讓學員帶著「乖乖」平安回家；未來親子則帶來童書，讓閱讀走進公益活動，在籃球之外開啟孩子探索世界的另一扇窗。來自不同夥伴的支持，也讓這趟蘭嶼公益行動從球場延伸到孩子的日常，讓每一份心意都成為陪伴的一部分。

除了活動物資，陳盈駿也特別準備TinTint點點印的客製化筆記本，將這趟蘭嶼之行的心意化為一份專屬的實體禮物，期盼陪伴孩子一筆一畫記錄下生活與想法，也勇敢寫下屬於自己的夢想藍圖。TinTint點點印為台灣最大的相片書服務品牌，提供便捷的線上編輯平台與高品質的實體印刷服務，致力於將珍貴回憶與心意實體化，產品涵蓋相片書、桌曆、客製化筆記本及無框畫等，滿足個人紀念、送禮及企業客製化服務等多元需求。

陳盈駿感謝NIKE、TinTint點點印、未來親子及乖乖等合作夥伴的支持，讓「HAVE A NICE RAY」能持續走進不同地方，將來自籃球的熱情與陪伴延伸到孩子的日常生活。從城市到偏鄉，再到今年首次踏上蘭嶼，這項公益行動持續以籃球為起點，走近不同環境中的孩子，對陳盈駿而言，每一次相聚或許只有短短幾天，但一場球、一段交流、一份寫下夢想的筆記，都可能成為孩子成長過程中值得記住的片段，也讓這份從籃球出發的心意，繼續走得更遠。