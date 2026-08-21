U18亞青男籃／陳卡特22分11籃板白忙一場 中華隊不敵南韓無緣4強

U18亞洲盃男籃賽今天展開8強賽程，中華隊遭遇強敵南韓隊，在外線手感失準的情況下，儘管陳卡特猛轟全隊最高的22分外帶11籃板，幸宇勝也有15分進帳，但南韓在團隊火力全開、共計5人得分上雙下，最終以107：79擊敗中華隊，挺進到4強賽。

中華隊這次分組賽以1勝2敗的分組第3名晉級到附加賽，並擊敗巴林隊取得8強門票，不過今天碰上實力堅強、本屆還不曾吞過敗仗的南韓隊，中華隊也在首節就陷入苦戰，以18：24落後。

第二節南韓隊又打出4：0開節攻勢，將雙方分差擴大到雙位數，第二節前段南韓隊也靠著攻守轉換拉出一波10：4攻勢，加一次神奇「四分打」得手，在該節剩下5分10秒時，南韓隊已經取得18分領先優勢。

儘管陳卡特在該節中段靠著優異的個人能力，禁區強打與三分球投射連發，但中華隊在防守端仍是無法擋下南韓的快攻，上半場打完南韓隊也以51：34領先中華隊，中華隊上半場以陳卡特拿下17分、 7籃板表現最佳，但團隊也發生高達12次失誤。

易籃後中華藍劉廷寬、幸宇勝雖然也加入得分行列，但中華隊仍是無法縮小與南韓隊差距，反倒又在第四節被南韓隊拉開差距，最終以79：107吞下敗仗，無緣U19世界盃門票，並將落入5至8排名賽。