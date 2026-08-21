瓊斯盃／「中華藍保底四強」能臨時改？籃協副理事長：錯了就是錯了

本屆瓊斯盃採用「中華藍保底四強」賽制，結果中華藍昨天被菲律賓SGA血洗43分，拿下1勝5敗的狼狽戰績仍晉級，遭到台灣和菲律賓球迷強烈砲轟。對此，中華籃協副理事長文大培親自在社群平台回應球迷，坦言「錯了就是錯了」，但賽制不能中途更改。

瓊斯盃曾經能吸引亞洲國家頂尖好手參賽，但近年參賽隊伍星度顯著下滑，被球迷笑稱是台灣舉辦的「自嗨盃」。本屆創立的「中華藍保底四強」賽制，在昨天中華藍被菲律賓SGA痛宰後完全炸鍋，許多球迷認為就算事前已公布規則，也不代表制度沒公平性問題。

面對球迷的反彈聲浪，文大培親上火線回應，「謝謝指教。站在個人立場，當然都聽到大家的聲音，會覺得這樣子保送中華藍很丟臉，應該要補償菲律賓隊。但站在籃協立場，這是舉辦運動賽事的原理，所有經領隊會議通過的競賽規程，就是這個賽事的憲法，它是有法律位階的。就算現在知道有缺陷也要走下去，等賽事結束後再去檢討。因為一旦改變，最原始原則就變了，讓後面要做任何事都可以隨心所欲更改。」

文大培強調，「籃協不是死不認錯，是舉辦比賽最後一條紅線不能被跨越，不然比賽就沒公信力，可以被任何理由更改。錯了就是錯了，應該被檢討，沒有任何理由，但也請大家冷靜想想，為什麼不能更改的最重要原因，不在票房、不在收視率、不在中華藍的努力，而是這條紅線是所有賽事單位，上從奧運下至鄉鎮、學校舉辦的賽事都要遵守的，謝謝您與大家的督促與鞭策，籃協團隊都聽到了，不是冥頑不靈不願改，而是真的不能改。」

有球迷詢問：「誰提出中華隊保底」、「籃協用什麼程序通過」、「哪些人同意提案」。

文大培回應，「背後還有一些不足與外人道的原因，但那都不是藉口，錯了就是錯了，沒有不認錯。我昨天去現場強調的是，菲律賓從頭到尾都知道賽制，所有人賽前都認為菲律賓會晉級，包含他們自己。沒想到自己挖了大坑。他們可以甩鍋，但不可以說謊。明顯菲律賓隊裡有人說謊，但事情進行到這裡，也沒什麼好說的。」