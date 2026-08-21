TPBL／「魔獸」霍華德回來了 9月13領軍TAT明星出戰國王還要當球評

新北國王隊今天正式公布「Kings Heart Classic」公益賽事重磅嘉賓，前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）確定參賽，將於9月13日降臨新莊體育館，攜手新北國王與 TAT（The Asian Tournament），共同投入這場慈善賽事。

曾在台灣職業賽事亮相、一度在台捲起「魔獸炫風」的霍華德，本次接獲新北國王與TAT邀請時，第一時間即表達參賽意願，展現對台灣球迷的深厚感情。霍華德表示，「我在台灣的那段時間很特別。台灣的球迷是全世界最熱情的，那種氣氛我一直記得。很期待這次回來，也很期待能幫台灣的浪浪出一份力。9月13日，新莊見。」

本次在新莊體育館登場的賽事內容豐富，重頭戲為霍華德領軍的「慈善明星賽」，由霍華德率領TAT明星隊對決國王明星隊，集結籃球明星與演藝圈藝人同場競技。明星賽開打前，將先由新北國王對決澳門黑騎士進行友誼賽，霍華德將以特別來賓球評的身分坐鎮轉播席。兩場比賽之間，另安排霍華德與球迷的互動時間。

賽事之外，17LIVE Queens 將帶來全新陣容與主題曲，於當天首度登台演出。國王市集亦將在新莊體育館外正式登場，為球迷帶來全新的觀賽體驗。本次賽事部分收益將捐贈予巴克幫PACK Taiwan，用於改善收容所照護品質與流浪犬送養工作。

「Kings Heart Classic」將於8月26日中午12：00-17：59開始2025-26賽季季票球迷優先購票，並於8月26日晚上18：00全面啟售。完整明星賽參賽名單將於賽前陸續公布。